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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 1-2 करोड़ का फ्लैट भी नहीं सह पाया पानी की मार, छत से अचानक बहा झरना देख माथा पीट लेंगे आप

Video: 1-2 करोड़ का फ्लैट भी नहीं सह पाया पानी की मार, छत से अचानक बहा झरना देख माथा पीट लेंगे आप

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली एनसीआर का एक फ्लैट दिखाया गया है. बारिश की वजह से फ्लैट की छत से पानी घर में घुस गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Jul 2026 08:38 PM (IST)
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दिल्ली NCR की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में करोड़ों के फ्लेट्स लेकर रहने वाले लोगों को भी बारिश में मुसीबत का सामना करना पड़ेगा ऐसा शायद उन्होंने नहीं सोचा था. हाल ही में दिल्ली से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक फ्लेट की छत से पानी के फव्वारे इस कदर चल रहे हैं मानों किसी ने दीवारों में पानी के पाइप फिट करके उन्हें खुला छोड़ दिया हो. छत दीवार हर ओर से बह रहे पानी को देखकर परिवार भी हैरान रह गया और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर बिल्डरों के भ्रष्टाचार की पोल खोल डाली.

फ्लैट्स की छत से घर में बहने लगा बारिश का पानी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली एनसीआर का एक फ्लैट दिखाया गया है. बारिश की वजह से फ्लैट की छत से पानी घर में घुस गया जिसके बाद वो घर कम और स्विमिंग पूल ज्यादा लग रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि घर की छत से पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है. पंखा, टीवी, सोफा सब कुछ जलमय हो गया है और घर वाले केवल हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रहे हैं और उस बिल्डर को कोस रहे हैं जिसने घटिया मटेरियल इस्तेमाल कर परिवार की जान से खिलवाड़ किया है.

फायर अलार्म का पाइप टूटने से हुआ ऐसा!

वीडियो को शेयर करते हुए उसी सोसायटी में रहने वाली महिला ने लिखा..."कितने दुर्भाग्य की बात है कि इंसान अपने पूरे जीवन की पूंजी लगाकर लगभग ₹1.5 से ₹2 Cr खर्च करके जब घर खरीदना है तो उसके साथ इस तरह से हो रहा है" आगे यूजर ने लिखा..."दरअसल Fire alarm pipe  का काम इतना घटिया तरीके से किया जाता है कि एकदम से पाइप टूट गया और पूरे घर का फर्नीचर भी खराब हो गया. घटना मेरी ही सोसाइटी की है जो 13वें फ्लोर पर रहते हैं उन्होंने पुलिस में  FIR कर दी है क्योंकि मेंटेनेंस एजेंसी पैसा नहीं दे रही है.  यह भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है क्योंकि बिल्डर इतना घटिया मटेरियल यूज़ करता है कि क्या ही कहें"

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यूजर्स बोले, बिल्डर से कभी ना खरीदें बना बनाया घर

वीडियो को @SanjuGoyel नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लोगों को चीट करते हुए शर्म भी नहीं आती. एक और यूजर ने लिखा...कभी भी बना बनाया घर बिल्डर से ना लें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली एनसीआर नहीं, देश के हर बड़े शहर में फ्लैट्स का यही हाल है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 08:38 PM (IST)
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