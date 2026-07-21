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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कैब को बनाया OYO तो भड़का ड्राइवर, कपल को ऑन कैमरा लगाई फटकार- वीडियो वायरल

Video: कैब को बनाया OYO तो भड़का ड्राइवर, कपल को ऑन कैमरा लगाई फटकार- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कपल रोमांस कर रहा होता है तभी ड्राइवर कैब रोककर कपल को कहता है कि ये सब करने के लिए आप कमरा क्यों नहीं ले लेते?

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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आजकल मोहब्बत और रोमांस की परिभाषा केवल जिस्म और हवस की भूख रह गई है. लोग न जगह देखते हैं और न ही माहौल, जहां मौका मिलता है वहीं शुरू होकर अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल बुक की गई कैब में ही रोमांस करने लग जाता है, जिसके बाद कैब ड्राइवर दिमाग सटक जाता है और वो कपल को जिस अंदाज में हड़काता और समझाता है उस पर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

कैब में रोमांस कर रहा था कपल, ड्राइवर ने लगा दी क्लास

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल कैब बुक करता है और कैब में बैठकर राइड शुरू होने से पहले ही अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है. काफी देर तक ड्राइवर ये सब थमने का इंतजार करता है लेकिन जब कपल के रोमांस के कीड़े अपना दम नहीं तोड़ते तो उसे कैब रोककर ऐसा कदम उठाना पड़ता है जरूरी भी था और कपल को एक सबक भी दे गया.

 
 
 
 
 
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जमकर सुनाई खरी खोटी लेकिन बेशर्मों की तरह हंसता रहा कपल

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कपल रोमांस कर रहा होता है तभी ड्राइवर कैब रोककर कपल को कहता है कि ये सब करने के लिए आप कमरा क्यों नहीं ले लेते? आप लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या, मैं कब से देख रहा हूं क्या आप लोगों को शर्म नहीं आ रही. कैब ड्राइवर की बात सुनते ही कपल एक दूसरे से अलग तो हो जाता है लेकिन लड़की का चेहरा देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि उसे थोड़ी सी भी शर्मिंदगी है. वो ड्राइवर की बातों पर मुस्कुराने लगती है जिसके बाद ड्राइवर और गुस्सा हो जाता है.

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यूजर्स बोले, लगता है ओयो के पैसे नहीं थे

वीडियो को tourwithvishal नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने तंज मारते हुए लिखा...जाने दो भाई उनके मम्मी पापा जानते हैं सब. एक और यूजर ने लिखा...लगता है ओयो के पैसे नहीं थे इसलिए टैक्सी कर ली. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....दो प्यार करने वालों को अलग करना पाप है ड्राइवर साहब.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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