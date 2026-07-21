'बिल्ली और किंग कोबरा आमने सामने' रिएक्शन टाइम की हुई जंग- देखिए फिर किसने मारी बाजी

बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसे कई बार लोमड़ी से भी ज्यादा चतुर मान लिया जाता है. बिल्ली की प्रतिक्रिया या रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा माना जाता है. लेकिन अगर सामने किंग कोबरा हो तो फिर मुकाबला बराबरी का होना तय है. एक ओर तेज दिमाग तो दूसरी ओर तेज जहर और जानलेवा हमला. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें बिल्ली और किंग कोबरा सांप का सामना हो गया है, इस मैदानी जंग में बाजी किसने मारी ये देखना आपके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है.

बिल्ली और किंग कोबरा का हुआ आमना सामना

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मैदान में बिल्ली और किंग कोबरा आमने सामने आ गए हैं. देखने में ये कोई मुकाबला नहीं लगता, क्यों किंग कोबरा और बिल्ली की लड़ाई ज्यादातर एक तरफा रहती है. किंग कोबरा एक बेहद शक्तिशाली और जानलेवा सांप है तो वहीं बिल्ली सीधा साधा जानवर तो है लेकिन उसका रिएक्शन टाइम और चालाकी सांप से कईं ज्यादा है. वीडियो में बिल्ली को सांप के सामने बैठे देखा जा सकता है. किंग कोबरा फन फैलाए बिल्ली को डराने की कोशिश करता है लेकिन बिल्ली भी तस से मस नहीं होती और किंग कोबरा को अपने तेज दिमाग का नमूना दिखाने की ठान लेती है.

Kalesh b/w Cat and Snake



Cat Survives a Face Off With a Striking Cobra pic.twitter.com/3HAHwcHrLp — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 21, 2026

बिल्ली का रिएक्शन टाइम देख हैरान रह गया जहरीला किंग

खुद पर खतरा महसूस होता देख किंग कोबरा जैसे ही बिल्ली पर वार करता है वैसे ही बिल्ली बिजली की रफ्तार से पीछे हट जाती है. बिजली सी रफ्तार देखकर एक बार के लिए कोबरा भी सहम जाता है. मानों उसके दिमाग में चल रहा हो कि मुझसे ज्यादा तेज ये कौनसा जानवर आ गया. इसके बाद बिल्ली पंजे से किंग कोबरा को वहां से भागने का इशारा करती है जिसके बाद ये मजेदार फाइट का यहीं अंत हो जाता है.

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यूजर्स बोले, किंग भैया बिल्ली से बचकर रहना

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कोबरा से ज्यादा तेज बिल्लियां होती है. एक और यूजर ने लिखा...बिल्लियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...किंग कोबरा खतरनाक है लेकिन बिल्ली से तेज नहीं है.

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