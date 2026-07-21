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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'बिल्ली और किंग कोबरा आमने सामने' रिएक्शन टाइम की हुई जंग- देखिए फिर किसने मारी बाजी- वीडियो वायरल

'बिल्ली और किंग कोबरा आमने सामने' रिएक्शन टाइम की हुई जंग- देखिए फिर किसने मारी बाजी- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मैदान में बिल्ली और किंग कोबरा आमने सामने आ गए हैं. देखने में ये कोई मुकाबला नहीं लगता.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Jul 2026 04:28 PM (IST)
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बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसे कई बार लोमड़ी से भी ज्यादा चतुर मान लिया जाता है. बिल्ली की प्रतिक्रिया या रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा माना जाता है. लेकिन अगर सामने किंग कोबरा हो तो फिर मुकाबला बराबरी का होना तय है. एक ओर तेज दिमाग तो दूसरी ओर तेज जहर और जानलेवा हमला. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें बिल्ली और किंग कोबरा सांप का सामना हो गया है, इस मैदानी जंग में बाजी किसने मारी ये देखना आपके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है.

बिल्ली और किंग कोबरा का हुआ आमना सामना

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मैदान में बिल्ली और किंग कोबरा आमने सामने आ गए हैं. देखने में ये कोई मुकाबला नहीं लगता, क्यों किंग कोबरा और बिल्ली की लड़ाई ज्यादातर एक तरफा रहती है. किंग कोबरा एक बेहद शक्तिशाली और जानलेवा सांप है तो वहीं बिल्ली सीधा साधा जानवर तो है लेकिन उसका रिएक्शन टाइम और चालाकी सांप से कईं ज्यादा है. वीडियो में बिल्ली को सांप के सामने बैठे देखा जा सकता है. किंग कोबरा फन फैलाए बिल्ली को डराने की कोशिश करता है लेकिन बिल्ली भी तस से मस नहीं होती और किंग कोबरा को अपने तेज दिमाग का नमूना दिखाने की ठान लेती है.

बिल्ली का रिएक्शन टाइम देख हैरान रह गया जहरीला किंग

खुद पर खतरा महसूस होता देख किंग कोबरा जैसे ही बिल्ली पर वार करता है वैसे ही बिल्ली बिजली की रफ्तार से पीछे हट जाती है. बिजली सी रफ्तार देखकर एक बार के लिए कोबरा भी सहम जाता है. मानों उसके दिमाग में चल रहा हो कि मुझसे ज्यादा तेज ये कौनसा जानवर आ गया. इसके बाद बिल्ली पंजे से किंग कोबरा को वहां से भागने का इशारा करती है जिसके बाद ये मजेदार फाइट का यहीं अंत हो जाता है.

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यूजर्स बोले, किंग भैया बिल्ली से बचकर रहना

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कोबरा से ज्यादा तेज बिल्लियां होती है. एक और यूजर ने लिखा...बिल्लियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...किंग कोबरा खतरनाक है लेकिन बिल्ली से तेज नहीं है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 04:28 PM (IST)
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