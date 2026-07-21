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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'गजब का टैलेंट है' जिस कड़ाही में तली पकोड़ियां उसी में बना डाली चाय- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

'गजब का टैलेंट है' जिस कड़ाही में तली पकोड़ियां उसी में बना डाली चाय- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

Viral Halwai Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हलवाई अपनी दुकान पर बड़ी सी कड़ाही में ढेर सारे पकोड़े तलता दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Jul 2026 03:56 PM (IST)
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भारत में टैलेंट और जुगाड़ु लोगों की कमी नहीं है. जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी किए बगैर आसानी से घी निकालने के दूसरे तरीके भी हम भारतीयों को आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक हलवाई अपनी दुकान पर पकोड़े तलते हुए जो काम कर रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है. वीडियो देखकर आप भी कहेंगे भाई वाह, क्या कारनामा किया है.

पकोड़े और चाय एक ही बर्तन में बनाता दिखा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हलवाई अपनी दुकान पर बड़ी सी कड़ाही में ढेर सारे पकोड़े तलता दिखाई दे रहा है. लेकिन लगता है कि हलवाई के पास समय की कमी है इसलिए वो ग्राहकों के लिए चाय बनाने अलग से नहीं जा सकता. बस इसी का हलवाई ऐसा जुगाड़ सोचता है जिसे देखकर वहां खड़े ग्राहक और सोशल मीडिया यूडर्स दोनों हैरान रह जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि हलवाई बड़ी सी लोहे की कड़ाही में पकोड़े तलते हुए उसी में चाय का बर्तन रख देता है.

 
 
 
 
 
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अनोखा जुगाड़ देख हैरान रह गए ग्राहक

बर्तन को खौलते हुए तेल में जैसे ही रखा जाता है वैसे ही पतीले की चाय उबलने लगती है और हलवाई पकोड़ों के साथ साथ चाय भी वहीं बना डालता है. वीडियो में हलवाई को पकोड़े छानते और चाय बनाते एक साथ देखा जा सकता है जो कि हल्का और छोटा काम तो कतई नहीं है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं तो कुछ चिंता भी जता रहे हैं.

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यूजर्स बोले, बड़े खतरनाक लोग हैं भाई

वीडियो को  thatsindhifoodie नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जुगाड़ु हलवाई है, जरूर खाने में भी घपला करता होगा. एक और यूजर ने लिखा...किसी मेटल को फ्राई करना क्या स्वास्थ्य के लिए सही है? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं भाई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 03:56 PM (IST)
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