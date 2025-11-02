हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेन में नहीं था पानी तो शख्स ने खींच दी ट्रेन! फिर आरपीएफ ने जो किया... वीडियो वायरल

ट्रेन में नहीं था पानी तो शख्स ने खींच दी ट्रेन! फिर आरपीएफ ने जो किया... वीडियो वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शख्स पानी की शिकायत कैमरे पर करते हुए ट्रेन की चेन खींच देता है जिसके बाद वहां आरपीएफ आ जाती है. आगे  वीडियो में साफ दिखता है कि यात्री बेहद गुस्से में है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 02 Nov 2025 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक यात्री ने रेलवे के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए चलती ट्रेन की चेन खींच दी. वजह सुनकर हर कोई हैरान रह गया. शख्स का कहना था कि ट्रेन में घंटों से पानी नहीं आ रहा था. कई बार शिकायत करने के बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया. आखिर में उसने मजबूर होकर खुद ट्रेन रोक दी. वीडियो में शख्स किसी भी समस्या का समाधान चेन खींचना बता रहा है जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

ट्रेन में नहीं था पानी तो शख्स ने चेन खींच रोक दी ट्रेन

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शख्स पानी की शिकायत कैमरे पर करते हुए ट्रेन की चेन खींच देता है जिसके बाद वहां आरपीएफ आ जाती है. आगे  वीडियो में साफ दिखता है कि यात्री बेहद गुस्से में है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आरपीएफ जवानों को कहता है .. “चेन मैंने खींची है. दस बार शिकायत की, फिर भी किसी ने नहीं सुना. यात्री परेशान हैं. पानी तक नहीं है ट्रेन में.” वीडियो में मौजूद लोग भी उसकी बात का समर्थन करते दिखते हैं. 

आरपीएफ से क्या बोला शख्स

आरपीएफ जवान शख्स से पूछताछ करते हैं, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसने किसी तोड़फोड़ की नीयत से नहीं, बल्कि यात्रियों की समस्या के समाधान के लिए चेन खींची है. सोशल मीडिया पर लोग इस यात्री की हिम्मत की सराहना कर रहे हैं. वीडियो के आखिर में शख्स कैमरे पर कहता है कि "चेन खींचो लेकिन ये आखिरी कदम है. यानी चेन खींचने से पहले 139 पर शिकायत दर्ज कराओ." हालांकि ट्रेन की चेन बगैर किसी वाजिब वजह के खींचना अपराध है और इसके लिए आपको मोटा दंड भुगतना पड़ सकता है.

यूजर्स ने किया शख्स का समर्थन, तो कुछ रहे विरोध में

वीडियो को @WokePandemic नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पानी की कमी से चेन खींचना कोई समाधान नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...भाई की हिम्मत को सलाम है. टिकट का पैसा दिया है, सुविधा पूरी मिलनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....10 बार शिकायत करने के बाद भी अगर समाधान नहीं हुआ तो भाई ने ठीक ही किया.

Published at : 02 Nov 2025 08:52 AM (IST)
Tags :
Chain Pulling TRENDING VIRAL VIDEO
