हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: इसे कहते हैं कर्मा! गधे को थप्पड़ मार उसपर बैठ गया युवक, फिर जो हुआ...

Video: इसे कहते हैं कर्मा! गधे को थप्पड़ मार उसपर बैठ गया युवक, फिर जो हुआ...

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक गधे को थप्पड़ मार रहा था. मजाक में युवक गधे के ऊपर बैठ गया, लेकिन गधे ने उसका पैर मुंह में दबा लिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 02:23 PM (IST)
Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसी और हैरानी दोनों में डाल दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक गधे को थप्पड़ मार रहा था. शुरुआत में युवक का यह व्यवहार मजाकिया हरकत लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह गधे के ऊपर बैठ गया, स्थिति पूरी तरह बदल गई.

गधे ने पैर मुंह में दबा युवक को खदेड़ा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक पहले गधे को थप्पड़ मारता है. गधे को चोट या डर नहीं लगता, बल्कि वह धीरे-धीरे युवक की हरकतों का जवाब देना शुरू करता है. जब युवक उसके ऊपर बैठता है, तो गधा अचानक उसका पैर अपने मुंह में दबा लेता है. युवक चिल्लाने लगता है और अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गधा पैर को नहीं छोड़ता.

इसके बाद गधा युवक को अपने मुंह में दबाकर इधर-उधर घुमाने लगता है. युवक बार-बार चिल्लाता है और हिलने की कोशिश करता है, लेकिन गधा अपनी पकड़ नहीं छोड़ता. वीडियो देखकर साफ समझ आता है कि यह घटना कर्मा का बेहतरीन उदाहरण है. जो युवक शुरू में मजाक में जानवर को मार रहा था, वह अंत में खुद उसकी शिकार बन गया.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

वीडियो में आसपास कुछ लोग खड़े होकर यह नजारा देख रहे हैं और हंसी नहीं रोक पा रहे. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर कई मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि युवक को यह सब उसके कर्मों का फल मिला. कुछ लोग इसे चेतावनी भी बता रहे हैं कि किसी भी जानवर के साथ हिंसा करना उचित नहीं है.

Published at : 21 Oct 2025 02:23 PM (IST)
Social Media VIRAL VIDEO
