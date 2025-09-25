Mobile Phone: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी चर्चा में है जिसमें माइक्रोस्कोप की मदद से मोबाइल फोन के अंदर मौजूद कीटाणुओं को दिखाया गया है. वीडियो में साफ नजर आता है कि हमारे रोज़ इस्तेमाल होने वाले फोन पर कितनी गंदगी और सूक्ष्म जीव जमा रहते हैं. इन्हें नंगी आंखों से देख पाना संभव नहीं होता, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के जरिए इनकी तस्वीरें सामने आईं तो लोग दंग रह गए.

वीडियो देखकर चौंकें लोग

वीडियो में दिखाया गया कि फोन की स्क्रीन, बैक कवर और यहां तक कि बटन या किनारों पर भी हजारों की संख्या में कीटाणु मौजूद होते हैं. यह कीटाणु हमारे हाथों से फोन पर चिपक जाते हैं, क्योंकि हम दिनभर अलग-अलग जगह छूने के बाद बिना हाथ धोए फोन का इस्तेमाल करते हैं. कई लोग तो टॉयलेट, किचन और सड़क जैसी जगहों पर भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उस पर और ज्यादा बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं.

हमारे फोन में इतने कीटाणु हो सकते हैं 😯😯

निरंतर फोन इस्तेमाल करने की वजह से फोन पर बहुत सारे कीटाणु लग जाते हैं



सवाल - आप अपना फोन महीने में कितनी बार साफ करते हैं? pic.twitter.com/oOJdJ9pyQD — college boy🎒 (@imcollegeboy) September 24, 2025

लोगों ने जब यह वीडियो देखा तो वे चौंक गए. कुछ ने लिखा कि अब तो मोबाइल उठाने में भी डर लग रहा है जबकि अन्य ने कहा कि हमारे लिए फोन जरूरत से ज्यादा खतरा बन गया है. यह देखकर कई लोग मजाक में कहने लगे कि अब फोन को भी दिन में दो बार धोना पड़ेगा.

समय-समय पर फोन को सैनिटाइज करना जरूरी

मोबाइल फोन पर मौजूद ये कीटाणु हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं. ये बैक्टीरिया पेट से जुड़ी बीमारियां, संक्रमण और त्वचा संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना और समय-समय पर फोन को सैनिटाइज करना बेहद जरूरी है.