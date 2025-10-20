Video: ऐसा बिगड़ा बैलेंस, खाई में समा गई कार! सीसीटीवी में कैद हुआ डरावना मंजर, देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला सड़क पार कर रही थी. तभी एक कार बैनर से टकराकर संतुलन खो बैठी और खाई में गिर गई. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
Accident Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला सड़क पार करके जा रही थी. महिला जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी अचानक एक कार आ जाती है. कार साइड में लगे बैनर से टकराती है और फिर सीधे खाई की ओर गिर जाती है.
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने की मदद
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि यह हादसा चंद सेकंड की वजह से महिला के लिए घातक नहीं बना. वहीं, कार का संतुलन बिगड़ता है और वह नीचे खाई में जा गिरी. जैसे ही खाई में गिरने की आवाज होती है, आसपास मौजूद लोग तुरंत वहां दौड़ते हैं. सभी लोग कार में सवार लोगों को बचाने के लिए मदद करने लगते हैं.
#Erumeli 🚨 ⚠️— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) October 18, 2025
Ertiga looks like with aftermarket high intensity blinding LED high beams…
Did Alto driver experienced temporary blindness?@DriveSmart_IN @dabir @InfraEye @Lutapi_
pic.twitter.com/OBiVeqatLW
भीड़ में लोग हाथ-पांव मारकर कार के पास पहुंचते हैं और किसी तरह सवारियों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि कार के गिरते ही आसपास का माहौल दहशत और चिंता से भर गया.
वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट
लोग कार में फंसी सवारियों की मदद के लिए जोर-शोर से काम कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कहां का है और हादसे में कोई गंभीर चोट तो नहीं आई. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान और डर गए हैं. वीडियो को कई लोग शेयर कर रहे हैं. वीडियो देखकर लोग अपने- अपने रिएक्शन दे रहे हैं. कोई कह रहा है कि चालक नशे में था तो कोई कह रहा है कि महिला की किस्मत अच्छे थे जो बच गई.
