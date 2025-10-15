Video: आने लगे दिवाली के रुझान! सोते हुए दोस्त पर छोड़ दिया रॉकेट, बना दिया लॉन्चर!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: आने लगे दिवाली के रुझान! सोते हुए दोस्त पर छोड़ दिया रॉकेट, बना दिया लॉन्चर!

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दो लड़कों ने सोते हुए दोस्त पर पाइप से रॉकेट छोड़ा. रॉकेट फटते ही दोस्त डर के मारे इधर-उधर उछलने लगा, जबकि शरारती दोस्त जोर-जोर से हंसते रहे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 09:07 AM (IST)
Video: सोशल मीडिया पर एक बेहद मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हंसी से लोटपोट हो रहा है. दिवाली का त्योहार अभी आने वाला है, लेकिन लोगों में पहले से ही मस्ती और पटाखों का जोश दिखाई देने लगा है. इसी बीच दो दोस्तों की मस्ती वीडियो सामने आया है, जिन्होंने अपने ही सोते हुए दोस्त के साथ ऐसा मजाक किया कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.

पाइप से दोस्त के ऊपर छोड़ा रॉकेट

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़के एक बड़े से प्लास्टिक के पाइप को लेकर आते हैं. दोनों बहुत चालाकी से अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं, जो पास में गहरी नींद में सो रहा होता है. एक लड़का पाइप को पकड़कर सही दिशा में सेट करता है और दूसरा उसमें पटाखों वाला रॉकेट जलाकर डाल देता है. कुछ ही सेकंड में रॉकेट पाइप से तेजी से निकलता है और सीधा जाकर सोए हुए दोस्त के पास फटता है.

रॉकेट जैसे ही उसके पास फटता है, सोया हुआ लड़का घबराकर उठ जाता है और इधर-उधर भागने लगता है. दोनों दोस्त पीछे से हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं, जबकि तीसरा लड़का अभी समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है. उसके चेहरे पर अचानक आए डर का भाव और बाकी दोनों दोस्तों की हंसी, ये सब देखकर लोग भी ठहाके लगा रहे हैं.

वीडियो पर सामने आए लोगों के रिएक्शन

वीडियो में देखा जा सकता है कि बेचारा सोया हुआ दोस्त पहले डर जाता है, फिर कुछ देर बाद जब उसे समझ आता है कि यह उसके दोस्तों की शरारत थी, तो वह भी हंसने लगता है. हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग इस वीडियो को देखकर मजाकिया अंदाज में कमेंट कर रहे हैं, दिवाली का धमाका सबसे पहले इसने झेला.

Published at : 15 Oct 2025 09:07 AM (IST)
Social Media VIRAL VIDEO
