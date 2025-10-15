Video: आने लगे दिवाली के रुझान! सोते हुए दोस्त पर छोड़ दिया रॉकेट, बना दिया लॉन्चर!

Video: सोशल मीडिया पर एक बेहद मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हंसी से लोटपोट हो रहा है. दिवाली का त्योहार अभी आने वाला है, लेकिन लोगों में पहले से ही मस्ती और पटाखों का जोश दिखाई देने लगा है. इसी बीच दो दोस्तों की मस्ती वीडियो सामने आया है, जिन्होंने अपने ही सोते हुए दोस्त के साथ ऐसा मजाक किया कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.

पाइप से दोस्त के ऊपर छोड़ा रॉकेट

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़के एक बड़े से प्लास्टिक के पाइप को लेकर आते हैं. दोनों बहुत चालाकी से अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं, जो पास में गहरी नींद में सो रहा होता है. एक लड़का पाइप को पकड़कर सही दिशा में सेट करता है और दूसरा उसमें पटाखों वाला रॉकेट जलाकर डाल देता है. कुछ ही सेकंड में रॉकेट पाइप से तेजी से निकलता है और सीधा जाकर सोए हुए दोस्त के पास फटता है.

बार-बार आप लोग एक भी बात समझते हैं, अपने बुकमार्क पर टिप्पणी करते रहें, लेकिन आप लोग बार-बार भूल जा रहे हों तो मैं सोचे एक छोटे से क्लिप से कहूं कि आप लोगो को समझ में आ जाए..बाकी दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएँ.... pic.twitter.com/ih9RL7ttyM — jack -riser (@RajputAbha86261) October 14, 2025

रॉकेट जैसे ही उसके पास फटता है, सोया हुआ लड़का घबराकर उठ जाता है और इधर-उधर भागने लगता है. दोनों दोस्त पीछे से हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं, जबकि तीसरा लड़का अभी समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है. उसके चेहरे पर अचानक आए डर का भाव और बाकी दोनों दोस्तों की हंसी, ये सब देखकर लोग भी ठहाके लगा रहे हैं.

वीडियो पर सामने आए लोगों के रिएक्शन

वीडियो में देखा जा सकता है कि बेचारा सोया हुआ दोस्त पहले डर जाता है, फिर कुछ देर बाद जब उसे समझ आता है कि यह उसके दोस्तों की शरारत थी, तो वह भी हंसने लगता है. हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग इस वीडियो को देखकर मजाकिया अंदाज में कमेंट कर रहे हैं, दिवाली का धमाका सबसे पहले इसने झेला.