Video: दर्दनाक! हाईवे पर खड़े ट्रक में घुस गई तेज रफ्तार कार, सभी की मौत, सामने आया वीडियो

Road Accident: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक हाईवे पर ट्रक खड़ा हुआ था. उसी समय पीछे से एक कार तेज रफ्तार में आती है और सीधा ट्रक में जा टकराती है. टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

गाड़ी चलाते समय सो रहा था चालक

वीडियो देखने के बाद यह साफ झलकता है कि कार ड्राइवर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. ऐसा प्रतीत होता है जैसे कार चालक गाड़ी चलाते समय सो गया था या फिर उसका ध्यान कहीं और चला गया था. इसी लापरवाही के कारण यह बड़ा हादसा हुआ. हाईवे पर अक्सर तेज रफ्तार से वाहन चलते हैं, लेकिन इस तरह ध्यान न देने पर हादसे जानलेवा साबित हो सकते हैं.

Underride Crash !



Looks like distracted or sleepy Driving.



Most dangerous of all crashes and all passengers lost lives !!pic.twitter.com/08Gwh93tZp — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) October 1, 2025

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी सहम गए. हादसे की आवाज सुनते ही मौके पर लोग दौड़ पड़े और कार में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करने लगे. लेकिन जब तक उन्हें निकाला जाता, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं. इस घटना को जिसने भी देखा, उसका दिल दहल उठा.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

लंबी दूरी पर गाड़ी चलाते समय नींद आना, ध्यान भटकना या फिर तेज रफ्तार से वाहन चलाना दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह बनता है. इस हादसे के बाद लोगों में गहरा आक्रोश और दुख है. सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, तेज रफ्तार से बचें और हमेशा चौकन्ना रहें.