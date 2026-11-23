सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो चर्चा में है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. आमतौर पर आपने दुकानों, घरों या गोदामों में चोरी की घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी चलती मालगाड़ी से सामान चोरी होते देखा है? वायरल वीडियो में कुछ लोग मालगाड़ी के कंटेनर को खोलने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान चिंगारियां निकलती दिखाई देती हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने मालगाड़ियों में रखे सामान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

कंटेनर का ताला काटकर अंदर घुसे चोर

वीडियो में एक व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए मालगाड़ी के कंटेनर के पास दिखाई देता है. वह एक मशीन की मदद से कंटेनर के दरवाजे पर लगे लॉकिंग बार को काटता नजर आता है. मशीन चलने के दौरान तेज चिंगारियां निकलती हैं. इसके बाद कंटेनर के अंदर रखे सामान और बड़े-बड़े डिब्बे दिखाई देते हैं. वीडियो के दूसरे हिस्से में एक व्यक्ति सामान के डिब्बों के बीच लेटा हुआ भी नजर आता है. इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है. अमेरिकी अधिकारियों की ओर से साझा किए गए इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है.

36 मालगाड़ियों को बनाया गया निशाना

यह मामला अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया का बताया जा रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, एक गिरोह पर कम से कम 36 मालगाड़ियों में चोरी करने का आरोप है. इस मामले में करीब 22.5 मिलियन डॉलर यानी लगभग 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के सामान की चोरी की साजिश का आरोप लगाया गया है. चोरी किए गए सामान में Nike के जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान और Milwaukee के टूल्स शामिल बताए गए हैं. जांच एजेंसियों का आरोप है कि गिरोह के लोग पहले ट्रेन को रोकने के लिए उसकी एयर होज काटते थे. इसके बाद वे मालगाड़ी में चढ़कर कंटेनर से सामान निकालते और उसे दूसरी जगह ले जाते थे. बाद में इस सामान को कथित तौर पर ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था.

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This morning we arrested a train robbery crew. Nathan Daniel Angel, 21, of East Los Angeles, and 13 co-defendants have been federally charged with orchestrating a $22.5 million cargo theft conspiracy. The indictment alleges the crew burglarized at least 36 freight trains across Southern California, stealing Nike sneakers, Milwaukee tools, electronics, and other merchandise for black-market resale. The defendants allegedly stopped trains by cutting air hoses, boarded rail cars, moved the goods to stash houses, and sold them via fence networks and social media. Train robberies cause enormous economic damage because of the valuable cargo involved. These defendants face long federal prison sentences if convicted. All are presumed innocent until proven guilty. — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) November 19, 2026

वीडियो देखकर यूजर्स ने क्या कहा?

अमेरिकी अटॉर्नी बिल एस्ली ने 19 नवंबर को इस मामले में गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए वीडियो साझा किया था. अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में 14 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने हैरानी जताई कि चोरों ने चोरी करते समय खुद ही वीडियो रिकॉर्ड किया. वहीं, कई यूजर्स ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया. कुछ लोगों का कहना है कि मालगाड़ियों में रखे कीमती सामान की सुरक्षा के लिए और सख्त इंतजाम होने चाहिए. एक यूजर की प्रतिक्रिया का मतलब था कि चोरों ने चोरी के साथ-साथ उसका सबूत भी खुद ही रिकॉर्ड कर लिया. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं का असर सामान की सप्लाई और कीमतों पर भी पड़ता है.

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