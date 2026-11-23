सोशल मीडिया पर आए दिन पालतू जानवरों के कई वीडियो देखने को मिलते हैं. इनमें कभी कुत्ते की शरारत लोगों को हंसाती है, तो कभी बिल्ली की हरकतें चर्चा में आ जाती हैं. लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा नजारा उन्होंने पहले शायद ही देखा हो. दरअसल, वीडियो में एक शख्स के साथ साही नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि उसने इस साही का नाम टोनी रखा है और वह उसके साथ किसी पालतू जानवर की तरह रहता है.

शख्स के साथ सड़क पर चलता नजर आया साही

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति गांव के रास्ते पर आगे चल रहा है. उसके पीछे एक साही भी चलता हुआ दिखाई देता है. वीडियो में साही के शरीर पर लंबे और नुकीले कांटे साफ नजर आते हैं. इसके बाद एक दूसरे दृश्य में वह जमीन पर कुछ सूंघता और आसपास घूमता दिखाई देता है. इस साही का नाम टोनी है. शख्स और उसके बीच का यह अनोखा नजारा लोगों को हैरान कर रहा है. आमतौर पर साही को जंगल या खुले इलाकों में देखा जाता है, इसलिए किसी व्यक्ति के साथ उसका इस तरह नजर आना लोगों के लिए काफी अलग अनुभव है.

कुत्ते-बिल्ली से अलग है इस शख्स का पेट

लोगों को अपने घरों में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश और दूसरे जानवर पालते हुए आपने कई बार देखा होगा. लेकिन साही को पालतू जानवर की तरह रखना आम बात नहीं है. साही के शरीर पर मौजूद नुकीले कांटे उसकी पहचान होते हैं. खतरा महसूस होने पर वह अपने कांटों को खड़ा करता है. यही वजह है कि उसे सामान्य पालतू जानवरों की तरह समझना ठीक नहीं है. भारत में वन्यजीवों को रखने से जुड़े नियम भी हैं. भारतीय साही वन्यजीव संरक्षण कानून की अनुसूची-I में शामिल है, इसलिए इसे घर में रखने या अपने पास रखने को सामान्य पालतू जानवर रखने जैसा नहीं माना जाता.

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Easy < Normal < Hard < Bihar 😅 https://t.co/OnQaWZ8eY8 — A Voice of Bihar (@AvoiceofBihar) November 21, 2026

वीडियो देखकर यूजर्स भी रह गए हैरान

इस अनोखे वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग शख्स और साही की इस अनोखी जोड़ी को देखकर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अब तक उन्होंने कुत्ते-बिल्ली को ही लोगों के साथ देखा था, लेकिन यहां तो पूरा मामला ही अलग है. वहीं, कुछ यूजर्स साही के नाम टोनी को लेकर भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. कई लोगों के लिए यह वीडियो इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें एक ऐसा जानवर देखने को मिल रहा है.

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