जंगल की दुनिया में अपने इलाके पर कब्जा जमाए रखने की लड़ाई सबसे खतरनाक मानी जाती है. जब दो विशालकाय बाघ आमने-सामने आ जाते हैं, तो पूरा जंगल उनकी दहाड़ से कांप उठता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों दो खूंखार बाघों के बीच हुई ऐसी ही एक भयानक और खूनी लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सफारी घूमने आए पर्यटकों और इंटरनेट यूजर्स के पसीने छूट गए.

एक दूसरे की जान के दुश्मन बने टाइगर

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सूखे पथरीले मैदान में दो ताकतवर बाघ इलाके की बादशाहत के लिए एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं. दोनों बाघ पिछले पैरों पर खड़े होकर एक-दूसरे पर जानलेवा पंजे बरसा रहे हैं और हवा में उछलकर हमला कर रहे हैं. लड़ाई इतनी जबरदस्त है कि चारों तरफ धूल का गुबार उड़ रहा है और दोनों की दहाड़ से माहौल बेहद खौफनाक हो गया है.

हार मानकर जमीन पर लेट गया बाघ

वीडियो में कुछ देर तक दोनों खूंखार शिकारियों के बीच आर-पार की जंग चलती रहती है. सफारी जिप्सी में बैठे पर्यटक इस दुर्लभ और खतरनाक नजारे को देखकर सहम जाते हैं. लेकिन लड़ाई के आखिरी पलों में एक बाघ दूसरे के सामने कमजोर पड़ने लगता है. अपनी जान बचाने और हार स्वीकार करते हुए वह बाघ जमीन पर लेट जाता है और सरेंडर करने के अंदाज में दूसरे बाघ से मानो माफी मांगने लगता है, जिसके बाद यह खूनी संघर्ष शांत होता है.

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सोशल मीडिया पर सहमे लोग

इंटरनेट पर यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी हैरानी जता रहे हैं:

एक यूजर ने लिखा, "यह नजारा देखकर तो मेरी रूह कांप गई, सोचिए सफारी में सामने बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी."

दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "जंगल का कानून यही है, या तो लड़कर जीतो या फिर समय रहते हार मानकर अपनी जान बचा लो."

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "दोनों बाघों की ताकत और फुर्ती लाजवाब है, वाइल्डलाइफ का इससे खतरनाक वीडियो पहले नहीं देखा."

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