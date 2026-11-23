सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ विदेशी पर्यटक और एक भारतीय व्यक्ति नदी किनारे सफाई करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक ओर खूबसूरत पहाड़ और साफ बहता पानी दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग नदी के किनारे बिखरे कचरे को उठाते हुए दिखाई देते हैं. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो रही है. लोग कह रहे हैं कि जिन नदियों और प्राकृतिक जगहों को हम पवित्र मानते हैं, उनकी साफ-सफाई बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है.

नदी किनारे सफाई करते नजर आए विदेशी पर्यटक

वायरल वीडियो में एक भारतीय व्यक्ति लाल रंग की जैकेट पहने नदी किनारे खड़ा दिखाई देता है. इसके बाद कैमरा दूसरी तरफ जाता है, जहां कुछ विदेशी पर्यटक नदी के किनारे मौजूद कचरे को उठाते और सफाई करते नजर आते हैं. आसपास पहाड़, हरियाली और नदी का सुंदर नजारा दिखाई देता है. ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर लोग घूमने और समय बिताने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कई बार अपने पीछे प्लास्टिक और दूसरी चीजों का कचरा छोड़ जाते हैं. वीडियो में नजर आ रहे लोगों की यह पहल इसी बात की ओर ध्यान दिलाती है कि घूमने-फिरने के साथ उस जगह को साफ रखना भी जरूरी है.

अपनी नदियों और पवित्र स्थलों को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी

भारत में नदियों को केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से भी जोड़कर देखा जाता है. गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों के किनारे बड़ी संख्या में लोग पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों के लिए पहुंचते हैं. इसके बावजूद कई जगहों पर लोग प्लास्टिक, खाने-पीने की चीजों के रैपर और दूसरे कचरे को नदी किनारे छोड़ देते हैं. इसका असर न केवल आसपास की सुंदरता पर पड़ता है, बल्कि पानी और जलीय जीवों के लिए भी परेशानी पैदा होती है. ऐसे में सफाई की जिम्मेदारी केवल प्रशासन या सफाई कर्मचारियों की नहीं है. वहां जाने वाले हर व्यक्ति को अपना कचरा सही जगह डालना चाहिए.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दी स्वच्छता अपनाने की सीख

इस वीडियो से जुड़ी चर्चा में स्वच्छता को लेकर एक अहम बात सामने आती है कि किसी जगह को साफ रखने के लिए बड़ी मुहिम या विशेष व्यवस्था का इंतजार करना जरूरी नहीं है. अगर हर व्यक्ति अपने आसपास फैलाए गए कचरे को उठाने और उसे सही जगह डालने की जिम्मेदारी निभाए, तो काफी बदलाव आ सकता है. विदेशी पर्यटकों और भारतीय व्यक्ति की यह पहल लोगों को भी अपने व्यवहार पर सोचने का मौका देती है. किसी नदी, पहाड़ या पर्यटन स्थल पर घूमने जाएं तो वहां कचरा फैलाने के बजाय सफाई बनाए रखने में सहयोग करें.

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