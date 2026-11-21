आमतौर पर प्रशासनिक बैठकों, फाइलों और सख्त आदेशों के लिए पहचाने जाने वाले आईएएस अधिकारियों का एक बेहद अलग और मस्तमौला अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की कलेक्टर शीला दाहिमा का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे किसी प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाना गाती नजर आ रही हैं.

काला चश्मा पहनकर गुनगुनाया सुपरहिट गाना

वायरल हो रहे इस वीडियो में कलेक्टर शीला दाहिमा एक म्यूजिक स्टूडियो के अंदर हेडफोन लगाए और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का मशहूर पार्टी सॉन्ग 'दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड' गाती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में उनके चेहरे के हाव-भाव और गायकी का अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर यूजर्स इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनकी जिंदादिली की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि काम के दबाव के बीच अपने शौक को जिंदा रखना हर किसी को सीखना चाहिए.

प्रतिभा.... मप्र के श्योपुर जिले की कलेक्टर शीला दाहिमा का फिल्मी अंदाज वायरल. पूरे ब्यूरोक्रेसी में इनके अभिनय के चर्चे...! https://t.co/Bf0G8fs4En — Himanshu Neema (@HimanshuNeema2) November 21, 2026

कलेक्टर ने खुद बताई वायरल वीडियो की सच्चाई

वीडियो के वायरल होने के बाद जब इस पर चर्चा तेज हुई, तो कलेक्टर शीला दाहिमा ने खुद सामने आकर इसकी सच्चाई साझा की. उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर वायरल हो रहा यह वीडियो अभी का नहीं, बल्कि करीब 2 से 3 साल पुराना है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बचपन से ही संगीत उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है और व्यस्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच जब भी समय मिलता है, वे आज भी गायकी का अभ्यास करती हैं.

पहले भी सुर्खियां बटोर चुका है इनका सुरों से प्रेम

2015 बैच की आईएएस अधिकारी शीला दाहिमा को अप्रैल 2026 में श्योपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया था. यह पहली बार नहीं है जब उनकी गायकी ने लोगों का दिल जीता है. इससे पहले पिछले महीने भी सदाबहार गीत 'लेके पहला-पहला प्यार' गाते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा था. प्रशासनिक सख्ती के साथ-साथ कला के प्रति उनका यह लगाव अब उन्हें इंटरनेट पर एक नई पहचान दिला रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: महिंद्रा के 'काले घोड़े' के आगे BMW वाले ने जोड़े हाथ, रेस लगाने से किया इनकार

सोशल मीडिया पर छाया 'रॉकस्टार कलेक्टर' का अंदाज, यूजर्स कर रहे जमकर तारीफ

इस वीडियो के सामने आने के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है, इंटरनेट यूजर्स को एक जिला कलेक्टर का यह बेफिक्र और 'रॉकस्टार' अंदाज बेहद पसंद आ रहा है.

• तारीफों के पुल: कई यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "फुल स्वैग! कलेक्टर मैडम ने तो प्रोफेशनल सिंगर्स को भी पीछे छोड़ दिया." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "आमतौर पर हम अफसरों को सिर्फ गंभीर चेहरे और सख्त तेवर में देखते हैं, लेकिन मैडम का यह जिंदादिल रूप दिल जीत लेने वाला है."

• तनावमुक्त जीवन की प्रेरणा: तमाम लोगों ने इसे वर्क-लाइफ बैलेंस की बेहतरीन मिसाल बताते हुए लिखा कि इतनी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के बावजूद अपने शौक और कला को जिंदा रखना वाकई काबिल-ए-तारीफ है. कई यूजर्स ने तो मजाकिया अंदाज में यह भी लिख दिया कि "श्योपुर को अब तक का सबसे कूल कलेक्टर मिला है."

यह भी पढ़ें: Newborn Baby Viral Video: औलाद को पहली बार गोद में लेते ही कांपे बाप के हाथ, वायरल हो गया वीडियो