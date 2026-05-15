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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTrain Viral Video: ट्रेन की टॉयलेट सीट से निकल रहे थे अंगारे, वीडियो देख दहशत में यूजर्स 

Train Viral Video: ट्रेन की टॉयलेट सीट से निकल रहे थे अंगारे, वीडियो देख दहशत में यूजर्स 

Train Viral Video: वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को पूरी तरह हैरान कर दिया है. वीडियो में ट्रेन के वॉशरूम की टॉयलेट सीट के नीचे से अंगारे और चिंगारियां निकलते दिखाई दे रही है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 May 2026 12:08 PM (IST)
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Train Viral Video: भारतीय ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को कई बार गंदगी और खराब सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को पूरी तरह हैरान कर दिया है. वीडियो में ट्रेन के वॉशरूम की टॉयलेट सीट के नीचे से अंगारे और चिंगारियां निकलते दिखाई दे रही है. यह नजारा देखकर कई यात्री डर गए हैं. वही इंटरनेट यूजर्स भी वीडियो पर तरह-तरह के मजेदार और हैरान कर देने वाले रिएक्शन दे रहे हैं. जिसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

ट्रेन की सीट से निकलने लगी चिंगारियां 

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rathor7_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वायरल हो रहे है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के वॉशरूम के अंदर टॉयलेट सीट के नीचे से अचानक तेज चिंगारियां और अंगारे निकलने लगते हैं. ऐसा लग रहा है मानो सीट के नीचे कुछ जल रहा है. वीडियो बनाने वाला शख्स भी इस अजीब नजारे को देखकर हैरान रह जाता है. वीडियो में ट्रेन भी तेजी से चल रही होती है, जिसकी चलते अंगारे और तेज होते रहते हैं. कई लोग इसे देखकर डर जाते हैं तो कुछ लोग मजेदार मीम्स और कमेंट्स भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं. इस वीडियो पर अब तक 2.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. वहीं हजारों लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है और कई लोग कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. 

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यूजर्स बोले- घोस्ट राइडर बन जाओगे 

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने मजाक में लिखा जो भी इस पर बैठेगा वह सीधा घोस्ट राइडर बन जाएगा. वहीं एक दूसरा यूजर कमेंट करता है भाई यह टॉयलेट नहीं आग का गोला है. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया मार्वल वाले ऐसे ही सुपर हीरो बनते होंगे. इसके अलावा जहां कई लोग वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने रेलवे की सुरक्षा और मेंटेनेंस पर भी सवाल उठाए एक यूजर ने लिखा जिसने यह वॉशरूम डिजाइन किया है पहले उसे खुद इस्तेमाल करने भेजो. दूसरे ने कहा सिर्फ इंडिया में ही ऐसा देखने को मिल सकता है. वहीं एक और यूजर ने चिंता जताते हुए कहा सोचो अगर किसी को बवासीर हो और वह इस सीट पर बैठ जाए तो क्या होगा. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 May 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Indian Railway News Train Viral Video Train Toilet Sparks Railway Viral Clip Toilet Seat Fire Video
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