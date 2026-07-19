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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबिना बताए अचान घर पहुंचे पायलट भाई-बहन, सुबह-सुबह मां को दिया ऐसा सरप्राइज कि रो पड़ी मां- वीडियो वायरल

बिना बताए अचान घर पहुंचे पायलट भाई-बहन, सुबह-सुबह मां को दिया ऐसा सरप्राइज कि रो पड़ी मां- वीडियो वायरल

दरअसल, दो सगे भाई-बहन, जो पेशे से पायलट हैं, उन्होंने अपनी मां को एक न भूलने वाला तोहफा देने के लिए अलग-अलग शहरों से एक सीक्रेट प्लान तैयार किया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Jul 2026 06:29 PM (IST)
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एक मां के लिए वह एक बिल्कुल आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था कि वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और कभी न भूलने वाला पल बनने जा रहा है. सोशल मीडिया पर इन दिनों दो पायलट भाई-बहन का अपनी मां को अचानक सरप्राइज देने का एक बेहद भावुक और दिल छू लेने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल पिघला दिया है. अलग-अलग शहरों से ड्यूटी खत्म कर बिना बताए घर पहुंचे इन पायलट बच्चों ने जब सुबह-सुबह अपनी मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया, तो मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. इस इमोशनल रीयूनियन को देखकर हर कोई भावुक हो रहा है.

पायलट भाई-बहन ने अलग-अलग शहरों से बनाया तगड़ा प्लान

दरअसल, दो सगे भाई-बहन, जो पेशे से पायलट हैं, उन्होंने अपनी मां को एक न भूलने वाला तोहफा देने के लिए अलग-अलग शहरों से एक सीक्रेट प्लान तैयार किया. उन्होंने अपने घर आने की भनक मां को बिल्कुल नहीं लगने दी. इंस्टाग्राम यूजर 'नीतू भड़ाना' ने वीडियो शेयर किया है जिसके कैप्शन में मां की ममता और खुशी साफ झलक रही है. कैप्शन में लिखा गया है कि दोनों बच्चों ने मिलकर सब कुछ प्लान किया और मुझे एक शब्द भी नहीं बताया. वह सुबह की दस्तक सिर्फ एक सरप्राइज नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल बन गया जिसे एक मां हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेगी. कोई भी महंगा तोहफा बच्चों के घर आने की इस खुशी से बढ़कर नहीं हो सकता.

 
 
 
 
 
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सुबह-सुबह कमरे में अचानक घुसे बच्चे, वीडियो में दिखा मां का बेइंतहा प्यार

वायरल वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक भाई बेहद शांति से घर के अंदर दाखिल होता है, जबकि दूसरा भाई इस पूरे जादुई पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है. वह बिना कोई आवाज किए सीधा अपनी मां के बेडरूम में चला जाता है. पहली नजर में तो सोकर उठी मां बिल्कुल हैरान और कन्फ्यूज रह जाती है कि आखिर सुबह-सुबह सामने कौन खड़ा है. लेकिन जैसे ही कुछ ही सेकंड में वह अपने बेटे को पहचानती है, उसके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है. मां तुरंत अपनी जगह से उठती है और अपने दोनों पायलट बच्चों को गले से लगा लेती है. यह भावुक जादू की झप्पी ही इस पूरे वीडियो का सबसे खूबसूरत हिस्सा है.

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इंटरनेट पर यूजर्स हुए भावुक, एक बोला- कैप्टन तो मेरी ही फ्लाइट में थे

इस दिल को छू लेने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर यूजर्स को भावुक कर दिया है और लोग कमेंट्स के जरिए भाई-बहन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने एक दिलचस्प बात शेयर की और लिखा, "आपकी मां की मुस्कान देखकर बहुत खुशी हुई. यह कैप्टन मेरी ही फ्लाइट में थे और इनका आखिरी सफर अपनी मां को यही सरप्राइज देना था." वहीं एक और यूजर ने इसे एक 'अविश्वसनीय पल' बताया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Jul 2026 06:29 PM (IST)
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