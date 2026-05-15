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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTeacher Student Viral Video: मैम हंसकर दिखा दीजिए... बच्ची के बहाने सुन बन जाएगा दिन; देखें क्यूटनेस से ओवरलोडेड वीडियो

Teacher Student Viral Video: मैम हंसकर दिखा दीजिए... बच्ची के बहाने सुन बन जाएगा दिन; देखें क्यूटनेस से ओवरलोडेड वीडियो

एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची क्लासरूम में अपने टीचर के सामने ऐसे ऐसे बहाने बनाती नजर आ रही है कि लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 May 2026 07:00 AM (IST)
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Teacher Student Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों के मासूम वीडियो अक्सर लोगों का दिन बना देते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची क्लासरूम में अपने टीचर के सामने ऐसे ऐसे बहाने बनाती नजर आ रही है कि लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में बच्ची कभी रोती है, कभी अपनी बात समझने की कोशिश करती है और फिर अचानक टीचर से कहती है मैम हंस के दिखा दीजिए... फिर मैं खुश हो जाऊंगी. यही मासूमियत अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग बच्ची की क्यूटनेस और उसके एक्सप्रेशन देखकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसी हरकत देखकर बच्चों पर गुस्सा करना भी मुश्किल हो जाता है. 

रोते-रोते बच्ची टीचर को सुनाने लगी बहाने 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @_abha_.11 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची क्लास में रोते हुए टीचर को अपनी परेशानी बताती नजर आती है. वह कहती है कि आपको पता है मुझे उल्टी क्यों आ रही है, मुझे बुखार था खांसी जुकाम हो रखा था. इसके बाद टीचर उससे पूछता है कि वह रो क्यों रही है तो बच्ची मासूमियत से जवाब देती है टेस्ट नहीं कर पा रही. टीचर जब उसे क्लास में बार-बार एब्सेंट होने की वजह पूछती है तो बच्ची पहले थोड़ा सोचती है और फिर क्यूट अंदाज में कहती है अच्छा एब्सेंट बताती हूं... वीडियो का सबसे प्यारा मोमेंट तब आता है जब बच्ची हाथ जोड़कर टीचर से कहती है आप हंस लीजिए एक बार, फिर मैं खुश हो जाऊंगी और मेरा रोना बंद हो जाएगा. टीचर उसे समझती है कि वह टेस्ट पूरा नहीं कर रही, इसलिए बाकी बच्चे भी उसे पर हंस रहे हैं. लेकिन बच्ची अपने ही अंदाज में जवाब देती रहती है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी अपना दिल हार बैठे. 

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन 

यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा बच्ची की जान तो गले में अटक गई मेडम साहिबा. दूसरे ने मजाक में कहा अरे यह कलाकार है भाई... वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा इतनी चालाक बच्ची है ओवर एक्टिंग की भी हद है. कुछ लोगों ने टीचर के रवैया पर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा चिल्लाकर बात मत करो, बच्ची उसी से डर रही है. वहीं दूसरे ने कहा टीचर खुद कंफ्यूज है बच्चे को क्या समझेगी. हालांकि ज्यादातर यूजर बच्ची की मासूमियत पर फिदा नजर आए. एक यूजर ने लिखा बच्ची के एक्सप्रेशंस ही लोगों को खुश कर रहे होंगे. वहीं दूसरे ने कहा बचपन से ही ड्रामेबाज लगती है यह बच्ची.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 May 2026 07:00 AM (IST)
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