लॉर्ड्स पर आसानी से चेज हो जाएंगे 388 रन? जानें वनडे में कितना है भारत का सबसे बड़ा रन चेज

इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में भारतीय टीम को 388 रनों का लक्ष्य दिया है. लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में इंग्लिश टीम के लिए बेन डकेट ने 141 रनों की शतकीय पारी खेली. असली कोहराम जोस बटलर ने मचाया, जिन्होंने वनडे में टी20 वाली बैटिंग करते हुए 13 गेंद में 41 रन बनाए. भारतीय टीम भी वनडे मैचों में स्कोरबोर्ड पर 350 या 400 से भी ज्यादा रन लगाती रही है. मगर क्या टीम इंडिया ने कभी ODI क्रिकेट में इतना बड़ा रन चेज किया है. यहां जान लीजिए भारतीय टीम का वनडे में सबसे बड़ा रन चेज कितना है.

वनडे में भारत का सबसे बड़ा रन चेज

भारतीय टीम के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उसने वनडे में कभी भी 388 रन या उससे बड़ा स्कोर सफलतापूर्वक चेज नहीं किया है. ODI में भारत का सबसे बड़ा रन चेज 360 रन का है, जो उसने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल किया था. इसके अलावा दो अन्य मौकों पर टीम इंडिया ने वनडे में 350 या उससे बड़ा टारगेट चेज किया है. उसने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों के खिलाफ 351 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज किया हुआ है.

360 रन - बनाम ऑस्ट्रेलिया

351 रन - बनाम इंग्लैंड

351 रन - बनाम ऑस्ट्रेलिया

लॉर्ड्स का इतिहास भारत के साथ

लॉर्ड्स मैदान पर वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेज भारत के ही नाम है. साल 2002 में लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 326 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था. पिछले 24 साल से लॉर्ड्स पर सबसे बड़े वनडे चेज का रिकॉर्ड भारत के नाम है. आज टीम इंडिया अपने ही उस रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए इतिहास रच सकती है.

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लॉर्ड्स पर सबसे बड़े रन चेज (वनडे में)

326 रन - भारत (बनाम इंग्लैंड)

286 रन - वेस्टइंडीज (बनाम इंग्लैंड)

279 रन - ऑस्ट्रेलिया (बनाम इंग्लैंड)

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