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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG: लॉर्ड्स पर आसानी से चेज हो जाएंगे 388 रन? जानें वनडे में कितना है भारत का सबसे बड़ा रन चेज

IND vs ENG: लॉर्ड्स पर आसानी से चेज हो जाएंगे 388 रन? जानें वनडे में कितना है भारत का सबसे बड़ा रन चेज

Highest Successful Run Chase in ODI By India: तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 388 रनों का टारगेट दिया है. यहां जान लीजिए टीम इंडिया का वनडे में सबसे बड़ा सफल रन चेज कितने रन का है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Jul 2026 08:12 PM (IST)
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इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में भारतीय टीम को 388 रनों का लक्ष्य दिया है. लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में इंग्लिश टीम के लिए बेन डकेट ने 141 रनों की शतकीय पारी खेली. असली कोहराम जोस बटलर ने मचाया, जिन्होंने वनडे में टी20 वाली बैटिंग करते हुए 13 गेंद में 41 रन बनाए. भारतीय टीम भी वनडे मैचों में स्कोरबोर्ड पर 350 या 400 से भी ज्यादा रन लगाती रही है. मगर क्या टीम इंडिया ने कभी ODI  क्रिकेट में इतना बड़ा रन चेज किया है. यहां जान लीजिए भारतीय टीम का वनडे में सबसे बड़ा रन चेज कितना है.

वनडे में भारत का सबसे बड़ा रन चेज

भारतीय टीम के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उसने वनडे में कभी भी 388 रन या उससे बड़ा स्कोर सफलतापूर्वक चेज नहीं किया है. ODI में भारत का सबसे बड़ा रन चेज 360 रन का है, जो उसने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल किया था. इसके अलावा दो अन्य मौकों पर टीम इंडिया ने वनडे में 350 या उससे बड़ा टारगेट चेज किया है. उसने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों के खिलाफ 351 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज किया हुआ है.

  • 360 रन - बनाम ऑस्ट्रेलिया
  • 351 रन - बनाम इंग्लैंड
  • 351 रन - बनाम ऑस्ट्रेलिया

लॉर्ड्स का इतिहास भारत के साथ

लॉर्ड्स मैदान पर वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेज भारत के ही नाम है. साल 2002 में लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 326 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था. पिछले 24 साल से लॉर्ड्स पर सबसे बड़े वनडे चेज का रिकॉर्ड भारत के नाम है. आज टीम इंडिया अपने ही उस रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए इतिहास रच सकती है.

यह भी पढ़ें: बेन डकेट लॉर्ड्स पर शतक जड़ने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बने, ODI के इतिहास का बनाया सबसे बड़ा स्कोर

लॉर्ड्स पर सबसे बड़े रन चेज (वनडे में)

  • 326 रन - भारत (बनाम इंग्लैंड)
  • 286 रन - वेस्टइंडीज (बनाम इंग्लैंड)
  • 279 रन - ऑस्ट्रेलिया (बनाम इंग्लैंड)

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Jul 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Cricket Records IND Vs ENG 3rd ODI IND VS ENG
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