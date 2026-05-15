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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगClick Buddy Service Trend: अब शादी में नहीं पड़ेगी फोटोग्राफर की जरूरत, Click Buddy सर्विस ट्रेंड ने इंटरनेट पर मचाई धूम

Click Buddy Service Trend: अब शादी में नहीं पड़ेगी फोटोग्राफर की जरूरत, Click Buddy सर्विस ट्रेंड ने इंटरनेट पर मचाई धूम

Click Buddy Service Trend: एक मारवाड़ी शादी में मेहमानों को एक ऐसी सर्विस देखने को मिली, जहां खास तौर पर कुछ लोगों को इंस्टाग्राम वाले परफेक्ट तस्वीरें क्लिक करने के लिए रखा गया था.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 May 2026 08:26 AM (IST)
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Click Buddy Service Trend: भारतीय शादियां अब सिर्फ रस्मों और खाने तक सीमित नहीं रह गई है. बदलते दौर के साथ शादी समारोह में ऐसे-ऐसे ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं जो लोगों को हैरान भी कर रहे हैं और एंटरटेन भी कर रहे हैं. कहीं ड्रोन एंट्री हो रही है, तो कहीं और होवरबोर्ड पर खाना परोसा जा रहा है.  तो अब एक नई सर्विस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस ट्रेंड का नाम क्लिक बडी है. दरअसल एक मारवाड़ी शादी में मेहमानों को एक ऐसी सर्विस देखने को मिली, जहां खास तौर पर कुछ लोगों को इंस्टाग्राम वाले परफेक्ट तस्वीरें क्लिक करने के लिए रखा गया था. यह लोग मेहमानों के फोन लेकर उनके लिए ऐसी तस्वीरें क्लिक कर रहे थे जो सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा सके. अब इस अनोखे आइडिया का पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

क्या है क्लिक बडी सर्विस? 

इस अनोखी सर्विस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर संदीप मॉल में शेयर किया है. उन्होंने बताया की शादी में कुछ महिलाएं मौजूद थीं, जिन्हें क्लिक बडी कहा जा रहा था. इनका काम सिर्फ फोटो क्लिक करना था. लेकिन यह सिर्फ कैमरा पकड़कर फोटो नहीं खींचती थी, बल्कि सही लाइट ढूंढना, बढ़िया एंगल बताना और इंस्टाग्राम फ्रेंडली फ्रेम तैयार करना भी इनके काम का हिस्सा था. पोस्ट में बताया गया कि यह सर्विस उन लोगों के लिए काफी काम की है, जिन्हें शादी में अच्छी तस्वीर चाहिए होती है. लेकिन हर बार किसी रिश्तेदार या दोस्त को फोटोग्राफर बनाना पड़ता है. लिक्विड का कॉन्सेप्ट इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया. कई यूजर्स इसे पीक इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि भारत में अब हर चीज को बिजनेस आइडिया में बदला जा रहा है. एक दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा आप शादी में फोटोग्राफर नहीं इंस्टाग्राम मैनेजर भी चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने कहा जीनियस आइडिया इसे टूरिस्ट प्लेसेज और सीपी जैसी जगह पर भी शुरू करना चाहिए. 

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यूजर्स ने लिए मजेदार मजे 

वीडियो पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर का रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा अब तो फोटो खिंचवाने की भी टेंशन आउटसोर्स हो गई. दूसरे ने कहा अब कजिन्स को जबरदस्ती फोटोग्राफर नहीं बनना पड़ेगा. एक और यूजर ने मजाक में लिखा उप्स ऐसे आईडिया मत दो, बेटे की शादी का खर्च और बढ़ जाएगा वहीं कुछ लोगों ने तस्वीर की क्वालिटी पर भी सवाल उठाया है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा अगर यह फोटो में उन्होंने क्लिक की है तो फिर प्रोजेक्ट फेल है. हालांकि पोस्ट शेयर करने वाले यूजर ने भी लिखा कि पहले शादी में ज्यादातर काम दोस्त और रिश्तेदार संभाल लेते थे, लेकिन अभी शादी बड़े सर्विस इंडस्ट्री मॉडल में बदल रही है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 May 2026 08:26 AM (IST)
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Click Buddy Service Viral Wedding Trend Instagram Photo Service In Wedding Indian Wedding Viral Video
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