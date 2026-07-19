35 साल पहले दोस्त से लिए थे 1000 रुपये, अब ढूंढकर लौटाए पूरे 25 हजार; रो पड़ा पुराना यार

सोशल मीडिया पर इन दिनों दोस्ती और ईमानदारी की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो लोगों के दिलों को छू लेती है. यह कहानी दो दोस्तों की है, जिन्होंने बहुत साल पहले एक-दूसरे की मदद की थी. केरल के रहने वाले एक अंकल, जिनका नाम इस्माइल है, उन्होंने 35 साल पहले अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे. इतने साल बीत जाने के बाद भी वह अपने दोस्त का अहसान नहीं भूले. वह अपने दोस्त को ढूंढते हुए एक दूसरे राज्य पहुंच गए और न सिर्फ उनके पैसे लौटाए, बल्कि दोस्ती का एक बहुत सुंदर उदाहरण भी पेश किया.

सऊदी अरब में हुई थी दोस्ती, फिर छूट गया था साथ

यह कहानी साल 1991 में शुरू हुई थी. इस्माइल अंकल और उनके दोस्त एडला लचन्ना अंकल, दोनों सऊदी अरब देश में एक साथ काम करते थे. वे दोनों लगभग पांच साल तक एक ही कमरे में साथ रहे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए. इसी बीच इस्माइल अंकल को पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने लचन्ना अंकल से 120 रियाल उधार लिए, जो उस समय भारत के 1,000 रुपये के बराबर थे. इस्माइल अंकल ने वादा किया था कि जब उनके पास पैसे होंगे, वह लौटा देंगे. लेकिन इसके बाद लचन्ना अंकल भारत वापस आ गए. उस जमाने में आज की तरह मोबाइल फोन या फेसबुक-व्हाट्सएप नहीं होते थे, इसलिए दोनों का आपस में संपर्क टूट गया.

बिना पते और फोन नंबर के ढूंढ निकाला दोस्त का घर

भले ही बहुत साल बीत गए और पैसे भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन इस्माइल अंकल इस बात को कभी नहीं भूले. उन्होंने ठान लिया कि वह अपने पुराने दोस्त को ढूंढकर उनके पैसे जरूर वापस करेंगे. उनके पास लचन्ना अंकल का कोई फोन नंबर या घर का पता नहीं था. उन्हें बस इतना याद था कि उनके दोस्त तेलंगाना के 'धर्मपुरी' नाम के एक इलाके में रहते हैं. इंटरनेट की मदद से उन्होंने उस जगह का पता लगाया और वहां पहुंच गए. वहां के स्थानीय लोगों से पूछते-पूछते आखिरकार वह अपने दोस्त के घर तक पहुंच ही गए.

1,000 रुपये के बदले दिए 25,000 रुपये, वीडियो कॉल पर रो पड़े दोस्त

जब इस्माइल अंकल उनके घर पहुंचे, तो लचन्ना अंकल फिर से काम के सिलसिले में विदेश गए हुए थे. लेकिन इस्माइल अंकल ने लचन्ना अंकल के परिवार को 25,000 रुपये सौंप दिए. इसके बाद दोनों दोस्तों ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए बात की. लचन्ना अंकल यह देखकर हैरान रह गए कि 35 साल पुराने सिर्फ 1,000 रुपये के बदले उनके दोस्त ने पूरे 25,000 रुपये लौटाए हैं. उन्होंने कहा कि इस्माइल बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल के इंसान हैं. उन्होंने शायद इतने सालों का ब्याज जोड़कर यह पैसे दिए हैं. लचन्ना अंकल ने रोते हुए अपने दोस्त को इस नेक काम और सच्ची दोस्ती के लिए धन्यवाद कहा.

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यूजर्स भी हुए भावुक, बांधे तारीफों के पुल

इस बेमिसाल कहानी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी बेहद भावुक हो गए हैं और कमेंट्स के जरिए दोनों दोस्तों पर खूब प्यार बरसा रहे हैं. इंटरनेट पर लोग इस्माइल अंकल की ईमानदारी को सलाम कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि आज के जमाने में जहां सगे भाई-बहन चंद पैसों के लिए लड़ पड़ते हैं, वहां 35 साल पुराने 1,000 रुपये को याद रखना और उसे ढूंढकर 25,000 रुपये के रूप में लौटाना किसी चमत्कार से कम नहीं है.

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