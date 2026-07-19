INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग35 साल पहले दोस्त से लिए थे 1000 रुपये, अब ढूंढकर लौटाए पूरे 25 हजार; रो पड़ा पुराना यार

35 साल पहले दोस्त से लिए थे 1000 रुपये, अब ढूंढकर लौटाए पूरे 25 हजार; रो पड़ा पुराना यार

यह कहानी साल 1991 में शुरू हुई थी. इस्माइल अंकल और उनके दोस्त एडला लचन्ना अंकल, दोनों सऊदी अरब देश में एक साथ काम करते थे. वे दोनों लगभग पांच साल तक एक ही कमरे में साथ रहे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Jul 2026 07:53 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों दोस्ती और ईमानदारी की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो लोगों के दिलों को छू लेती है. यह कहानी दो दोस्तों की है, जिन्होंने बहुत साल पहले एक-दूसरे की मदद की थी. केरल के रहने वाले एक अंकल, जिनका नाम इस्माइल है, उन्होंने 35 साल पहले अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे. इतने साल बीत जाने के बाद भी वह अपने दोस्त का अहसान नहीं भूले. वह अपने दोस्त को ढूंढते हुए एक दूसरे राज्य पहुंच गए और न सिर्फ उनके पैसे लौटाए, बल्कि दोस्ती का एक बहुत सुंदर उदाहरण भी पेश किया.

सऊदी अरब में हुई थी दोस्ती, फिर छूट गया था साथ

यह कहानी साल 1991 में शुरू हुई थी. इस्माइल अंकल और उनके दोस्त एडला लचन्ना अंकल, दोनों सऊदी अरब देश में एक साथ काम करते थे. वे दोनों लगभग पांच साल तक एक ही कमरे में साथ रहे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए. इसी बीच इस्माइल अंकल को पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने लचन्ना अंकल से 120 रियाल उधार लिए, जो उस समय भारत के 1,000 रुपये के बराबर थे. इस्माइल अंकल ने वादा किया था कि जब उनके पास पैसे होंगे, वह लौटा देंगे. लेकिन इसके बाद लचन्ना अंकल भारत वापस आ गए. उस जमाने में आज की तरह मोबाइल फोन या फेसबुक-व्हाट्सएप नहीं होते थे, इसलिए दोनों का आपस में संपर्क टूट गया.

बिना पते और फोन नंबर के ढूंढ निकाला दोस्त का घर

भले ही बहुत साल बीत गए और पैसे भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन इस्माइल अंकल इस बात को कभी नहीं भूले. उन्होंने ठान लिया कि वह अपने पुराने दोस्त को ढूंढकर उनके पैसे जरूर वापस करेंगे. उनके पास लचन्ना अंकल का कोई फोन नंबर या घर का पता नहीं था. उन्हें बस इतना याद था कि उनके दोस्त तेलंगाना के 'धर्मपुरी' नाम के एक इलाके में रहते हैं. इंटरनेट की मदद से उन्होंने उस जगह का पता लगाया और वहां पहुंच गए. वहां के स्थानीय लोगों से पूछते-पूछते आखिरकार वह अपने दोस्त के घर तक पहुंच ही गए.

1,000 रुपये के बदले दिए 25,000 रुपये, वीडियो कॉल पर रो पड़े दोस्त

जब इस्माइल अंकल उनके घर पहुंचे, तो लचन्ना अंकल फिर से काम के सिलसिले में विदेश गए हुए थे. लेकिन इस्माइल अंकल ने लचन्ना अंकल के परिवार को 25,000 रुपये सौंप दिए. इसके बाद दोनों दोस्तों ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए बात की. लचन्ना अंकल यह देखकर हैरान रह गए कि 35 साल पुराने सिर्फ 1,000 रुपये के बदले उनके दोस्त ने पूरे 25,000 रुपये लौटाए हैं. उन्होंने कहा कि इस्माइल बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल के इंसान हैं. उन्होंने शायद इतने सालों का ब्याज जोड़कर यह पैसे दिए हैं. लचन्ना अंकल ने रोते हुए अपने दोस्त को इस नेक काम और सच्ची दोस्ती के लिए धन्यवाद कहा.

यह भी पढ़ें: King Cobra Rescue Viral Video: 10 फिट लंबा कोबरा निकला तो महिला ने खिलौना समझकर पकड़ लिया, होश उड़ा देगा यह वीडियो

यूजर्स भी हुए भावुक, बांधे तारीफों के पुल

इस बेमिसाल कहानी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी बेहद भावुक हो गए हैं और कमेंट्स के जरिए दोनों दोस्तों पर खूब प्यार बरसा रहे हैं. इंटरनेट पर लोग इस्माइल अंकल की ईमानदारी को सलाम कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि आज के जमाने में जहां सगे भाई-बहन चंद पैसों के लिए लड़ पड़ते हैं, वहां 35 साल पुराने 1,000 रुपये को याद रखना और उसे ढूंढकर 25,000 रुपये के रूप में लौटाना किसी चमत्कार से कम नहीं है.

यह भी पढ़ें: Mobile Phone Theft in Hospital: अस्पताल में घुसा चोर और उठा ले गया मरीजों के मोबाइल फोन, चोरी का वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
35 साल पहले दोस्त से लिए थे 1000 रुपये, अब ढूंढकर लौटाए पूरे 25 हजार; रो पड़ा पुराना यार
35 साल पहले दोस्त से लिए थे 1000 रुपये, अब ढूंढकर लौटाए पूरे 25 हजार; रो पड़ा पुराना यार
ट्रेंडिंग
बिना बताए अचान घर पहुंचे पायलट भाई-बहन, सुबह-सुबह मां को दिया ऐसा सरप्राइज कि रो पड़ी मां- वीडियो वायरल
बिना बताए अचान घर पहुंचे पायलट भाई-बहन, सुबह-सुबह मां को दिया ऐसा सरप्राइज कि रो पड़ी मां
ट्रेंडिंग
पर्पल साड़ी पहन हसीना ने लगाए ठुमके, मूव्स और एक्सप्रेशंस से इंटरनेट पर लगी आग- वीडियो वायरल
पर्पल साड़ी पहन हसीना ने लगाए ठुमके, मूव्स और एक्सप्रेशंस से इंटरनेट पर लगी आग- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Cat Viral Video: दूध पीने के चक्कर में बिल्लो ने लोटे में फंसा लिया मुंह, फिर जो हुआ... वीडियो देखकर आएगी हंसी
दूध पीने के चक्कर में बिल्लो ने लोटे में फंसा लिया मुंह, फिर जो हुआ... वीडियो देखकर आएगी हंसी
Advertisement

वीडियोज

Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
BMW R1300 GSA: One of the Best Adventure bike of BMW! #bmw #bmwr1300gsa #bmwbike #autolive
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर मचा बवाल, Viral Clip के बाद Makers पर उठे सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
काकोली घोष NCPI की चीफ व्हिप और संदीप बंद्योपाध्याय होंगे फ्लोर लीडर, मानसून सत्र से पहले ओम बिरला ने दी मंजूरी
काकोली घोष चीफ व्हिप, संदीप बंद्योपाध्याय होंगे NCPI के फ्लोर लीडर, स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun Weather News: मूसलाधार बारिश से देहरादून बेहाल, सड़क बनी तालाब; कई वाहन फंसे, कल स्कूलों में छुट्टी, आंगनबाड़ी केंद्र बंद
मूसलाधार बारिश से देहरादून बेहाल, सड़क बनी तालाब; कई वाहन फंसे, कल स्कूलों में छुट्टी, आंगनबाड़ी केंद्र बंद
इंडिया
डिलिमिटेशन बिल को सपोर्ट करेगी कांग्रेस? जयराम रमेश का आया रिएक्शन, बोले - 'यह पूरी तरह से...'
डिलिमिटेशन बिल को सपोर्ट करेगी कांग्रेस? जयराम रमेश का आया रिएक्शन, बोले - 'यह पूरी तरह से...'
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
क्रिकेट
बेन डकेट लॉर्ड्स पर शतक जड़ने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बने, ODI के इतिहास का बनाया सबसे बड़ा स्कोर
बेन डकेट लॉर्ड्स पर शतक जड़ने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बने, ODI के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
दिल्ली NCR
Spain Vs Argentina FIFA Final 2026: स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के वक्त नहीं पहुंच पाए घर तो दिल्ली में इन जगहों पर देख सकते हैं लाइव
स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के वक्त नहीं पहुंच पाए घर तो दिल्ली में यहां देख सकते हैं लाइव
इंडिया
TMC के बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी पर भड़के कल्याण बनर्जी, बोले- 'ये उम्मीद के ...'
TMC के बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी पर भड़के कल्याण बनर्जी, बोले- 'ये उम्मीद के ...'
हेल्थ
Normal Fever vs Dengue: हर बुखार डेंगू नहीं होता... मानसून सीजन में ऐसे पहचानें कौन सा फीवर नॉर्मल और कौन सा नहीं?
हर बुखार डेंगू नहीं होता... मानसून सीजन में ऐसे पहचानें कौन सा फीवर नॉर्मल और कौन सा नहीं?
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget