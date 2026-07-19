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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपर्पल साड़ी पहन हसीना ने लगाए ठुमके, मूव्स और एक्सप्रेशंस से इंटरनेट पर लगी आग- वीडियो वायरल

पर्पल साड़ी पहन हसीना ने लगाए ठुमके, मूव्स और एक्सप्रेशंस से इंटरनेट पर लगी आग- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक डांस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.  जिसमें यह खूबसूरत युवती अपनी कातिलाना अदाओं से महफिल लूट रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Jul 2026 05:23 PM (IST)
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सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर रोज कोई न कोई टैलेंट रातों-रात इंटरनेट पर तहलका मचा देता है. इन दिनों एक बार फिर एक खूबसूरत हसीना के कातिलाना डांस ने नेटिजन्स को अपना दीवाना बना लिया है. पर्पल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने एक लड़की का वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें वह सदाबहार गाने 'परदेसिया ये सच है पिया' पर जबरदस्त डांस मूव्स दिखाती नजर आ रही है. वीडियो में लड़की के कमाल के एक्सप्रेशंस, गजब की लचक और डांसिंग स्टेप्स ने सोशल मीडिया पर ऐसा जादू बिखेरा है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. इस परफॉर्मेंस ने इंटरनेट का पारा पूरी तरह से बढ़ा दिया है.

पर्पल साड़ी में हसीना ने बिखेरा हुस्न का जलवा, डांस मूव्स ने जीता दिल

दरअसल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक डांस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.  जिसमें यह खूबसूरत युवती अपनी कातिलाना अदाओं से महफिल लूट रही है. बैकग्राउंड में बज रहे आइकॉनिक रीमिक्स सॉन्ग 'परदेसिया ये सच है पिया' की बीट्स पर जिस तरह से इस लड़की ने अपनी पतली कमर को लचकाया है, उसने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया है. बिना किसी भारी-भरकम लाउड मेकअप के, सिर्फ सिंपल और क्लासी साड़ी लुक में इस हसीना ने अपने डांस के दम पर बड़े-बड़े डांसर्स को मात दे दी है. उसकी हर एक अदा और स्माइल वीडियो में चार चांद लगा रही है.

 
 
 
 
 
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कातिलाना एक्सप्रेशंस और कमाल की एनर्जी, बार-बार देखा जा रहा वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती एक बेहद खूबसूरत इनडोर सेटअप के सामने खड़ी होकर डांस कर रही है. उसकी परफॉर्मेंस में जो सबसे खास बात लोगों को पसंद आ रही है, वो है उसका कॉन्फिडेंस और चेहरे के हाव-भाव. गाने के हर एक बोल के साथ लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं, जो सीधे दर्शकों के दिलों को छू रहे हैं. वीडियो की कोरियोग्राफी इतनी सिंपल और ग्रेसफुल है कि लोग इसे एक बार देखकर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और बार-बार लूप में इस वीडियो को प्ले कर रहे हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

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सोशल मीडिया पर नेटिजन्स हुए लट्टू

जैसे ही यह डांस वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट हुआ, फैंस इस पर जमकर अपना प्यार बरसा रहे हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग लड़की की खूबसूरती और उसके डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "क्या लचक है, इसने तो पुरानी यादें ताजा कर दीं और दिल ही जीत लिया." वहीं कई यूजर्स कमेंट बॉक्स में लगातार रेड हार्ट और फायर की इमोजी पोस्ट कर रहे हैं. इंटरनेट पर लोग इस मिस्ट्री गर्ल की पहचान जानने के लिए भी बेताब दिखे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Jul 2026 05:23 PM (IST)
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