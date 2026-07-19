पर्पल साड़ी पहन हसीना ने लगाए ठुमके, मूव्स और एक्सप्रेशंस से इंटरनेट पर लगी आग- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर रोज कोई न कोई टैलेंट रातों-रात इंटरनेट पर तहलका मचा देता है. इन दिनों एक बार फिर एक खूबसूरत हसीना के कातिलाना डांस ने नेटिजन्स को अपना दीवाना बना लिया है. पर्पल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने एक लड़की का वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें वह सदाबहार गाने 'परदेसिया ये सच है पिया' पर जबरदस्त डांस मूव्स दिखाती नजर आ रही है. वीडियो में लड़की के कमाल के एक्सप्रेशंस, गजब की लचक और डांसिंग स्टेप्स ने सोशल मीडिया पर ऐसा जादू बिखेरा है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. इस परफॉर्मेंस ने इंटरनेट का पारा पूरी तरह से बढ़ा दिया है.

पर्पल साड़ी में हसीना ने बिखेरा हुस्न का जलवा, डांस मूव्स ने जीता दिल

दरअसल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक डांस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. जिसमें यह खूबसूरत युवती अपनी कातिलाना अदाओं से महफिल लूट रही है. बैकग्राउंड में बज रहे आइकॉनिक रीमिक्स सॉन्ग 'परदेसिया ये सच है पिया' की बीट्स पर जिस तरह से इस लड़की ने अपनी पतली कमर को लचकाया है, उसने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया है. बिना किसी भारी-भरकम लाउड मेकअप के, सिर्फ सिंपल और क्लासी साड़ी लुक में इस हसीना ने अपने डांस के दम पर बड़े-बड़े डांसर्स को मात दे दी है. उसकी हर एक अदा और स्माइल वीडियो में चार चांद लगा रही है.

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कातिलाना एक्सप्रेशंस और कमाल की एनर्जी, बार-बार देखा जा रहा वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती एक बेहद खूबसूरत इनडोर सेटअप के सामने खड़ी होकर डांस कर रही है. उसकी परफॉर्मेंस में जो सबसे खास बात लोगों को पसंद आ रही है, वो है उसका कॉन्फिडेंस और चेहरे के हाव-भाव. गाने के हर एक बोल के साथ लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं, जो सीधे दर्शकों के दिलों को छू रहे हैं. वीडियो की कोरियोग्राफी इतनी सिंपल और ग्रेसफुल है कि लोग इसे एक बार देखकर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और बार-बार लूप में इस वीडियो को प्ले कर रहे हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

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सोशल मीडिया पर नेटिजन्स हुए लट्टू

जैसे ही यह डांस वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट हुआ, फैंस इस पर जमकर अपना प्यार बरसा रहे हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग लड़की की खूबसूरती और उसके डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "क्या लचक है, इसने तो पुरानी यादें ताजा कर दीं और दिल ही जीत लिया." वहीं कई यूजर्स कमेंट बॉक्स में लगातार रेड हार्ट और फायर की इमोजी पोस्ट कर रहे हैं. इंटरनेट पर लोग इस मिस्ट्री गर्ल की पहचान जानने के लिए भी बेताब दिखे.

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