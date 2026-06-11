पाकिस्तान में डाकू भी महफूज नहीं... दुकान लूटने आए बदमाशों की बाइक ले उड़ा चोर, वीडियो वायरल

Pakistan Shop Robbery Viral Video: पाकिस्तान से आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें पाकिस्तानी खुद ही अपनी बेइज्जती कराते हुए नजर आते हैं. इन वीडियो पर कई फनी कमेंट भी आते हैं. इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो को वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुकान में चोरी करने गए डाकू की ही दूसरा चोर बाइक ले उड़ा. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग मजेदार कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पाकिस्तान में डाकू भी नहीं है महफूज

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर Asadabbas055 नाम के अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें एक लड़का वीडियो शेयर करते हुए बताता है कि पाकिस्तान में दो चोर बाइक लेकर एक दुकान में घुस जाते हैं, उस दुकान में वह दोनों डाकू दुकानदारों को बंदूक दिखाते हुए सामान लूटते नजर आते हैं. वहीं दुकान के बाहर दोनों डाकू अपनी बाइक खड़ी करते हैं, लेकिन वीडियो में दिखाई देता है कि बाइक के पास ही एक आदमी भटकता नजर आता रहता है. इधर डाकू दुकान में सामान लूट रहे होते हैं, उधर बाहर खड़ा आदमी चोर होता है जो डाकुओं की ही बाइक लेकर फरार हो जाता है. जिसके बाद यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया और लोग कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में तो डाकू भी महफूज नहीं है.

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यूजर्स बोले-इसे कहते हैं चोर के घर चोरी

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर कई मजेदार कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है यह तो लेटेस्ट न्यूज है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है इसे कहते हैं चोर के घर चोरी, उसके जवाब में दूसरा यूजर कमेंट करता है इसे चोर के घर चोरी नहीं चोर ने चोर को लूट लिया कहते हैं. एक और यूजर कमेंट करता है शटर बंद करना भूल गया बाकी सब बढ़िया था. वहीं एक यूजर कमेंट करके कहता है सब के सब भिखमंगे हैं तो दूसरा यूजर कमेंट करता है क्या गुंडा बनेगा रे. वहीं एक और यूजर कमेंट कर कहता है सुना था चोर के ऊपर मोर आज देख भी लिया. एक यूजर मजाक में कमेंट करता है ये गलत बात है साले ठीक से चोरी भी नहीं करने देते. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है पता नहीं उसने अच्छा काम किया या गलत. वहीं एक यूजर कमेंट कर कहता है हेरा फेरी-3 का स्क्रिप्ट मिल गया है, तो दूसरा यूजर कमेंट करता है यह अलग ही लेवल का बंदा था.

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