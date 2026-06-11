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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगPakistan Shop Robbery Viral Video: पाकिस्तान में डाकू भी महफूज नहीं... दुकान लूटने आए बदमाशों की बाइक ले उड़ा चोर, वीडियो वायरल

Pakistan Shop Robbery Viral Video: पाकिस्तान में डाकू भी महफूज नहीं... दुकान लूटने आए बदमाशों की बाइक ले उड़ा चोर, वीडियो वायरल

Viral Video: एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुकान में चोरी करने गए डाकू की ही दूसरा चोर बाइक ले उड़ा. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग मजेदार कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Jun 2026 04:59 PM (IST)
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Pakistan Shop Robbery Viral Video: पाकिस्तान से आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें पाकिस्तानी खुद ही अपनी बेइज्जती कराते हुए नजर आते हैं. इन वीडियो पर कई फनी कमेंट भी आते हैं. इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो को वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुकान में चोरी करने गए डाकू की ही दूसरा चोर बाइक ले उड़ा. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग मजेदार कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

पाकिस्तान में डाकू भी नहीं है महफूज 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर Asadabbas055 नाम के अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें एक लड़का वीडियो शेयर करते हुए बताता है कि पाकिस्तान में दो चोर बाइक लेकर एक दुकान में घुस जाते हैं, उस दुकान में वह दोनों डाकू दुकानदारों को बंदूक दिखाते हुए सामान लूटते नजर आते हैं. वहीं दुकान के बाहर दोनों डाकू अपनी बाइक खड़ी करते हैं, लेकिन वीडियो में दिखाई देता है कि बाइक के पास ही एक आदमी भटकता नजर आता रहता है. इधर डाकू दुकान में सामान लूट रहे होते हैं, उधर बाहर खड़ा आदमी चोर होता है जो डाकुओं की ही बाइक लेकर फरार हो जाता है. जिसके बाद यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया और लोग कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में तो डाकू भी महफूज नहीं है. 

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यूजर्स बोले-इसे कहते हैं चोर के घर चोरी 

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर कई मजेदार कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है यह तो लेटेस्ट न्यूज है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है इसे कहते हैं चोर के घर चोरी, उसके जवाब में दूसरा यूजर कमेंट करता है इसे चोर के घर चोरी नहीं चोर ने चोर को लूट लिया कहते हैं.  एक और यूजर कमेंट करता है शटर बंद करना भूल गया बाकी सब बढ़िया था. वहीं एक यूजर कमेंट करके कहता है सब के सब भिखमंगे हैं तो दूसरा यूजर कमेंट करता है क्या गुंडा बनेगा रे. वहीं एक और यूजर कमेंट कर कहता है सुना था चोर के ऊपर मोर आज देख भी लिया. एक यूजर मजाक में कमेंट करता है ये गलत बात है साले ठीक से चोरी भी नहीं करने देते. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है पता नहीं उसने अच्छा काम किया या गलत. वहीं एक यूजर कमेंट कर कहता है हेरा फेरी-3 का स्क्रिप्ट मिल गया है, तो दूसरा यूजर कमेंट करता है यह अलग ही लेवल का बंदा था.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Jun 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Pakistan Viral Video Thieves Robbed By Thief Robbers Bike Stolen Funny Pakistan Video
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