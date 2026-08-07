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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछात्रों के बीच फ्रेशर बनकर पहुंचे IIT Madras के डायरेक्टर, कोई पहचान तक नहीं पाया; वीडियो वायरल

छात्रों के बीच फ्रेशर बनकर पहुंचे IIT Madras के डायरेक्टर, कोई पहचान तक नहीं पाया; वीडियो वायरल

IIT Madras Director: आईआईटी मद्रासके डायरेक्टर प्रो. वी. कामाकोटी फ्रेशर बनकर छात्रों के बीच 90 मिनट बैठे रहे. वीडियो में उनका यह अंदाज वायरल है और यूजर्स खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 07 Aug 2026 05:50 PM (IST)
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IIT Madras Director: सोशल मीडिया पर आईआईटी मद्रास  के डायरेक्टर प्रोफेसर वी. कामाकोटी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रोफेसर कामाकोटी फ्रेशर्स पार्टी में टी शर्ट, कैप और बैकपैक पहनकर छात्रों के बीच एक आम फ्रेशर की तरह बैठे नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि करीब 90 मिनट तक ज्यादातर छात्र उन्हें पहचान नहीं पाए. उनके इस अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. 

फ्रेशर्स के बीच ऐसे बैठे थे डायरेक्टर

पार्टी के दौरान प्रोफेसर कामाकोटी ने छात्रों के साथ बैठकर उनके बीच का माहौल देखा और पार्टी का आनंद लिया. वह इतने सामान्य अंदाज में छात्रों के बीच मौजूद रहे कि किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि उनके बीच संस्थान के डायरेक्टर भी बैठे हैं. बाद में जब छात्रों को उनकी पहचान पता चली तो ऑडिटोरियम तालियों और हंसी से गूंज उठा.

 
 
 
 
 
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मंच पर पहुंचे तो मजाक से जीता छात्रों का दिल

इसके बाद छात्रों ने उन्हें मंच पर बुलाया. प्रोफेसर कामाकोटी ने मुस्कुराते हुए अपने इस मजाकिया अंदाज को लेकर कहा कि अब वह उम्रदराज हो रहे हैं और पहले जब वह इस तरह की शरारत करते थे तो लंबे समय तक पकड़े नहीं जाते थे, जबकि इस बार डेढ़ घंटे में ही उनकी पहचान हो गई. उनकी बात पर वहां मौजूद छात्र जमकर हंसे.

छात्र जीवन को बताया जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर

प्रोफेसर कामाकोटी ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि वह अब B.Tech छात्र नहीं हैं, लेकिन इन 90 मिनटों के दौरान उन्हें उन खूबसूरत यादों को फिर से जीने का मौका मिला. उन्होंने छात्र जीवन को जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर बताया और कहा कि डायरेक्टर होना एक अलग है, लेकिन छात्रों के बीच बैठना बिल्कुल अलग अहसास  है.

कौन हैं प्रोफेसर वी. कामाकोटी

प्रोफेसर कामाकोटी खुद आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र हैं. उन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएस  और पीएचडी  की पढ़ाई की साल 2001 में उन्होंने संस्थान में फैकल्टी के तौर पर शुरुआत की और जनवरी 2022 में आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का पद संभाला. वह अपनी पॉजिटिव इमेज  के लिए भी जाने जाते हैं. इसके अलावा वह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं.

यूजर्स ने ऐसे दिया रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स ने प्रोफेसर कामाकोटी के अंदाज की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने उन्हें “बहुत कूल डायरेक्टर” बताया, तो दूसरे ने उनके सादगी और जमीन से जुड़े स्वभाव की तारीफ की. एक यूजर ने उन्हें “शानदार इंसान, दोस्त और शिक्षक” कहा. वहीं, एक  यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में उन्हें “पुकी डायरेक्टर ” और “कमाक्युटी कहकर भी प्रतिक्रिया दी. इसके अलावा कई यूजर्स ने उनके लिए सम्मान और प्यार जाहिर किया.

यह भी पढ़ें: Worker Struggle Viral Video: पानी में डुबोकर बिस्किट खाता मजदूर, VIDEO देख भर आएंगी आंखें

Published at : 07 Aug 2026 05:50 PM (IST)
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IIT-Madras Instagram Viral Video IIT Madras Director
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