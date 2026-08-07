Viral Video: अब गाय करेगी वर्कआउट... अचानक जिम में घुसी Cow, सदमे में यूजर्स
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जब गाय जिम के अंदर घुस आई, तो सब वर्कआउट छोड़ गाय को देखने लगे. यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
Viral Video: सोचिए! आप जिम में पूरे लगन से वर्कआउट कर रहे हों, पसीना-पसीना हो रखे हों, तभी वहां एक गाय आ धमके, तो कैसा होगा? ऐसा ही कुछ हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में. यह वीडियो एक जिम का है, वहां हर कोई वर्कआउट करने में मस्त है, लेकिन तभी वहां एक गाय पहुंच जाती है. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार कमेंट्स करने लगे.
जिम में गाय क्या कर रही है?
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में लोग अपने हिसाब से जिम में वर्कआउट कर रहे होते है. तभी दूसरी ओर से एक गाय जिम में घुस जाती है. अंदर घुसने के बाद गाय एक शीशे के बगल में खड़ी हो जाती है और वहां वर्कआउट कर रहे लोगों को देखने लगती है. वर्कआउट कर रहे लोग भी अपना काम छोड़कर उस गाय के आसपास खड़े हो जाते है और उसकी ओर देखने लगते हैं. गाय की इस मासूमियत को देखकर कोई उसे बाहर निकालने की भी कोशिश नहीं करता और ना ही गाय बाहर जाने की कोशिश करती है.
यह नजारा देखकर वहां खड़े लोग काफी हैरान है कि आखिर गाय अंदर आई कैसे और ये बाहर क्यों नहीं जा रही. हालांकि गाय ने अंदर घुसकर भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही वहां खड़े लोगों को परेशान किया. बस वह खड़ी-खड़ी लोगों को देखती रही, और शायद इस उलझन में पड़ गई कि मैं ये कैसी जगह आ गई.
सुबह सुबह उठ के जिम जाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है....लेकिन फिर रहना है तो करना पड़ेगा जी।— Viper (@Fredom_At_Midnt) August 7, 2026
भइया कौनसा प्रोटीन लेना है पसलियां बाहर आ रही है। pic.twitter.com/K4lC4VXRYP
यह भी पढ़ें - झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पहुंचा 'दिल ना दिया' वाला धूम, उड़ा दिया गर्दा
लोगों की प्रतिक्रियाएं
सोशल मीडिया पर वाायरल हो रहे इस वीडियो को कई सारे लोग देख चुके और कई सारे लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दी है. एक यूजर लिखता है कि गौमाता को ऐसी क्या परेशानी हो गई, जो इनको जिम में आना पड़ गया. तो वही दूसरा यूजर लिखता है कि गायों को भी जिम करने का बड़ा शौक होता है, इसलिए तो ये गाय अंदर आ गई कि देखे तो सही अंदर क्या माहौल चल रहा है. एक और यूजर लिखता है कि शायद आज जिम ट्रेनर कोई बड़ा एक्शन लेने वाले है, क्योंकि सब लोग बड़ी मस्ती कर रहे हैं. वही एक यूजर बड़े ही मजाकियां अंदाज में लिखता है कि मालिक बड़ा ही जालिण है एक तो ठीक से खाना नहीं देता ऊपर से जिम करने भेज दिया. कुछ लोग लिखते है कि ये तो AI वीडियो है. तो कुछ का मानना है कि गाय अपने दूध का प्रचार करने आई थी.
यह भी पढ़ें - पानी बोतल खोने की इतनी बड़ी सजा, रोती हुई बच्ची का वीडियो वायरल