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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCat Viral Love Story: अपनी बिल्ली के लिए चूहा पकड़कर लाया बिल्ला, किसी और के साथ देखकर टूट गया दिल; वायरल वीडियो

Cat Viral Love Story: अपनी बिल्ली के लिए चूहा पकड़कर लाया बिल्ला, किसी और के साथ देखकर टूट गया दिल; वायरल वीडियो

Cat Viral Love Story: वीडियो में एक बिल्ला अपनी पसंदीदा बिल्ली के लिए शिकार करके चूहा पकड़ कर लाता है, लेकिन जब उसके पास पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Jun 2026 12:02 PM (IST)
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Cat Viral Love Story: सोशल मीडिया पर आजकल वायरल होने वाली जानवरों की लव स्टोरी तो आपने देखी ही होगी. ऐसी ही लव स्टोरी का एक मजेदार वीडियो भी इस बार खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इसे जानवरों की दुनिया की लव स्टोरी बता रहे हैं. वीडियो में एक बिल्ला अपनी पसंदीदा बिल्ली के लिए शिकार करके चूहा पकड़ कर लाता है, लेकिन जब उसके पास पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है. इसके बाद भी यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उस पर जमकर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. 

बिल्ली को इंप्रेस करने पहुंचा था बिल्ला, लेकिन टूट गया दिल 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ला अपने मुंह मे चूहा दबा कर ले जा रहा होता है. वह अपनी पसंदीदा बिल्ली के लिए चूहे का यह खास तोहफा लेकर पहुंचता है. जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं. दरअसल सामने उसकी पसंदीदा बिल्ली किसी दूसरे बिल्ले के साथ आराम से बैठी नजर आती है. यह नजारा देखते ही बिल्ला कुछ पल के लिए ठिठक जाता है, इसके बाद बिल्ला चूहे को छोड़कर वापस चला जाता है. सोशल मीडिया यूजर्स का भी कहना है कि मानो उसे प्यार में धोखा मिल गया हो. वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ले का पूरा ध्यान चूहे से हट जाता है और वह मायूस होकर वहां से चला जाता है. वहीं इस पूरे ड्रामा की सबसे खास बात यह है कि चूहा बच निकलता है. बिल्ली का ध्यान भटकते ही चूहे को अपनी जान बचाने का मौका मिल जाता है. यही वजह है कि कई यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. 

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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन 

यह वीडियो देखने के बाद लोग इसे टॉम एंड जेरी कि किसी सीन से जोड़ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा भाई ने अपनी क्रश को किसी और के साथ देखा और तुरंत कैरेक्टर डेवलपमेंट मोड में आ गया. वहीं दूसरा यूजर मजाक करते हुए कमेंट करता है कि यही से बिल्ले का विलेन बनने का सफर शुरू होता है. एक और यूजर कमेंट करता है यह तो बिल्ले के लिए बहुत बड़ा दिल तोड़ने वाला मूवमेंट हो गया. वहीं एक यूजर ने चूहे की तरफ ध्यान करते हुए कमेंट किया यह चूहे के लिए लकी दिन था कि वह बच गया. लास्ट में एक और यूजर ने कमेंट किया आधुनिक दुनिया की समस्याओं का असर अब जानवरों पर भी पड़ने लगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Jun 2026 12:02 PM (IST)
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