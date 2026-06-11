फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो

Husband Wife Cute Fight: फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं. पति-पत्नी के बीच होने वाली छोटी-छोटी नोकझोक से जुड़ी वीडियो भी अक्सर वायरल होते रहते हैं. इन दिनों भी ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इंटरनेट पर लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है. वीडियो में एक पति अपनी पत्नी से फ्लाइट में अपनी विंडो सीट वापस पाने के लिए पूरी कोशिश करते दिखाई देता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है. यहां तक कि वह एयर होस्टेस को भी बीच-बचाव के लिए बुला लाता है, लेकिन पत्नी अपने फैसले पर अड़ी रहती है. इसके बाद पति की हालत देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग मजेदार कमेंट करते हुए भी दिखाई देते हैं.

फ्लाइट में पति की विंडो सीट पर पत्नी ने किया कब्जा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @jamalk38 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट के अंदर पति और पत्नी साथ बैठे हुए हैं. बताया जा रहा है कि विंडो सीट पति की थी, लेकिन पत्नी उस पर बैठ गई. पति ने पहले खुद सीट वापस लेने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने एयर हॉस्टेस को बुला लिया. एयर होस्टेस भी मुस्कुराते हुए दोनों के बीच मामला सुलझाने की कोशिश करती नजर आती है. हालांकि पत्नी का फैसला पहले से ही पक्का दिखाई देता है, वह सीट छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखती. आखिरकार पति को हार माननी पड़ती है. पत्नी आराम से विंडो सीट पर बैठी रहती है. वहीं पति कोशिश और पत्नी के कॉन्फिडेंस ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. कई यूजर्स का कहना है यह सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं शादीशुदा जिंदगी की एक आम कहानी है, जिससे हर पति खुद को जोड़कर देख सकता है.

Window Seat के लिए पति ने Air Hostess तक से शिकायत कर दी😭😂



लेकिन Wife ने seat देने से साफ इंकार कर दिया। pic.twitter.com/JpdfTjSKj8 — Jamal | Viral desk (@jamalk38) June 10, 2026

ये भी पढ़ें-Viral Video : हमका अपनी लाइफ जिए दो पापा... आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ाता रहा बाप, बॉयफ्रेंड संग चली गई बेटी

यूजर्स बोले भाई यह तो हक की लड़ाई हो रही है

इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया पति ने पूरी कोशिश करी एयर हॉस्टेस तक को बीच में ला दिया, लेकिन पत्नी ने शायद पहले ही तय कर लिया था कि विंडो सीट किसी कीमत पर नहीं छोड़नी है. दूसरे यूजर ने कमेंट किया बेचारी एयर हॉस्टेस भी इस घरेलू मोर्चे पर क्या ही समझौता कराती, उसने भी मन ही मन सोच लिया होगा कि भाई साहब इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया भाई यह तो हक लड़ाई हो रही है सीट आदमी की है, लेकिन पत्नी बैठी हुई है. वहीं दूसरे ने कमेंट किया लगता है विंडो सीट के लिए पत्नी का मन इतना मजबूत था कि एयर हॉस्टेस भी फैसला नहीं बदलवा पाई. कुछ लोगों ने इसे पति-पत्नी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि फ्लाइट की बात छोड़ो ट्रेन और बस में भी लोग विंडो सीट के लिए ऐसे ही लड़ते हैं.

ये भी पढ़ें-Video: 370 रुपये की बिरयानी पड़ी भारी! कॉमेडी शो में अपनी डेट का किस्सा सुनाने पर गई शख्स की नौकरी