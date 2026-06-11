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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगHusband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो

Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो

एक मजेदार वीडियो इंटरनेट पर लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है. वीडियो में एक पति अपनी पत्नी से फ्लाइट में अपनी विंडो सीट वापस पाने के लिए पूरी कोशिश करता है. लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Jun 2026 01:33 PM (IST)
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Husband Wife Cute Fight: फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं. पति-पत्नी के बीच होने वाली छोटी-छोटी नोकझोक से जुड़ी वीडियो भी अक्सर वायरल होते रहते हैं. इन दिनों भी ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इंटरनेट पर लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है. वीडियो में एक पति अपनी पत्नी से फ्लाइट में अपनी विंडो सीट वापस पाने के लिए पूरी कोशिश करते दिखाई देता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है. यहां तक कि वह एयर होस्टेस को भी बीच-बचाव के लिए बुला लाता है, लेकिन पत्नी अपने फैसले पर अड़ी रहती है. इसके बाद पति की हालत देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग मजेदार कमेंट करते हुए भी दिखाई देते हैं. 

फ्लाइट में पति की विंडो सीट पर पत्नी ने किया कब्जा 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @jamalk38 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट के अंदर पति और पत्नी साथ बैठे हुए हैं. बताया जा रहा है कि विंडो सीट पति की थी, लेकिन पत्नी उस पर बैठ गई. पति ने पहले खुद सीट वापस लेने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने एयर हॉस्टेस को बुला लिया. एयर होस्टेस भी मुस्कुराते हुए दोनों के बीच मामला सुलझाने की कोशिश करती नजर आती है. हालांकि पत्नी का फैसला पहले से ही पक्का दिखाई देता है, वह सीट छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखती. आखिरकार पति को हार माननी पड़ती है. पत्नी आराम से विंडो सीट पर बैठी रहती है. वहीं पति कोशिश और पत्नी के कॉन्फिडेंस ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. कई यूजर्स का कहना है यह सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं शादीशुदा जिंदगी की एक आम कहानी है, जिससे हर पति खुद को जोड़कर देख सकता है. 

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यूजर्स बोले भाई यह तो हक की लड़ाई हो रही है 

इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया पति ने पूरी कोशिश करी एयर हॉस्टेस तक को बीच में ला दिया, लेकिन पत्नी ने शायद पहले ही तय कर लिया था कि विंडो सीट किसी कीमत पर नहीं छोड़नी है. दूसरे यूजर ने कमेंट किया बेचारी एयर हॉस्टेस भी इस घरेलू मोर्चे पर क्या ही समझौता कराती, उसने भी मन ही मन सोच लिया होगा कि भाई साहब इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया भाई यह तो हक लड़ाई हो रही है सीट आदमी की है, लेकिन पत्नी बैठी हुई है. वहीं दूसरे ने कमेंट किया लगता है विंडो सीट के लिए पत्नी का मन इतना मजबूत था कि एयर हॉस्टेस भी फैसला नहीं बदलवा पाई. कुछ लोगों ने इसे पति-पत्नी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि फ्लाइट की बात छोड़ो ट्रेन और बस में भी लोग विंडो सीट के लिए ऐसे ही लड़ते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Jun 2026 01:33 PM (IST)
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