Viral video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें कुछ वीडियो बहुत फनी होते हैं तो कुछ चौंकाने वाले होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवक कार में बैठकर खुद को रॉकस्टार की तरह दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका यह स्टाइल भारी पड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है. फ्लाईओवर पर बना यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग कर सवार को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं.



रॉकस्टार बनने के चक्कर में खाेया कंट्रोल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को @car_doctor_workshop के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. वीडियो में एक युवक फ्लाईओवर पर अपनी कार को तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए नजर आ रहा है. वीडियो में कार सवार फ्लाईओवर पर कार उड़ाते हुए खुद को किसी फिल्म फिल्म हीरो की तरह दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पल में उसका कंट्रोल गाड़ी से हट जाता है और कार सीधे फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकरा जाती है. यह टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कार हवा में उछलकर पलट जाती है और बुरी तरह चकनाचूर हो जाती है. हादसा होने के बाद आसपास के लोग भाग कर मौके पर पहुंचते हैं. वहीं वीडियो बना रहा शख्स भी कार सवार के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि क्या कर रहा था भाई, कैसे चला रहा है गाड़ी. हालांकि इसके बाद कार सवार को कार से बाहर निकाल लिया जाता है.

वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हादसे के समय सड़क पर और गाड़ियां होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. वहीं वीडियो में दी जानकारी के अनुसार, यह वायरल वीड‍ियो दिल्ली के जनकपुरी इलाके का बताया जा रहा है लेकिन वीडियो के कमेंट में लोगों ने साफ किया की यह वीडियो जनकपुरी का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक फ्लाईओवर का है.





View this post on Instagram A post shared by CAR DOCTOR (@car_doctor_workshop)

सोशल मीडिया पर कार को लेकर आए मजेदार कमेंट्स



यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को शेयर कर सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं. वहीं यह वीड‍ियो वायरल होने के बाद लोग वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि भाई को ऐसी भी क्या जल्दी थी. वहीं एक यूजर मजाकिया अंदाज में लिखता है कि किस्त का टाइम होगा, अब भाई क्लेम ले लेगा और कुछ समय के लिए किस्त माफ हो जाएगी. एक और यूजर लिखता है कि कुछ नहीं बस इंश्योरेंस वालों से क्लेम लेना था. इसके अलावा एक और यूजर लिखता है कि मजा आ गया देखकर और मारो स्टंट. वहीं एक और यूजर लिखता है कि दारू पीकर चला रहा होगा.

ये भी पढ़ें-Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो