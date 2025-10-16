Social Media Viral Video: अगर इंसान के शरीर का एक भी अंग काम करना बंद कर दे तो पूरी जिंदगी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ये बात सिर्फ इंसानों के लिए लागू नहीं होती है, बल्कि जानवरों पर भी लागू होती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ रेस्क्यूअर्स ने मिलकर एक घायल तितली को नया जीवनदान दिया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

रेस्क्यूअर्स ने तितली को दोबारा जीवन दिया

बता दें कि ये घटना अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड स्थित स्वीटब्रीयर नेचर सेंटर की है. वहां के रेस्क्यूअर्स को एक घायल मोनार्क तितली मिली. वीडियो में देख सकते हैं कि तितली का एक पंख पूरी तरह से टूट गया है, जिस कारण वह सही से उड़ नहीं पा रही है. साथ ही उसके जिंदा रहने की संभावना भी न के बराबर थी, लेकिन रेस्क्यूअर्स ने तितली को दोबारा जीवन जीने का मौका दिया.

तितली के टूट पंख को जोड़ा गया

सभी रेस्क्यूअर्स ने बड़े ही ध्यान से एक मरी हुई तितली का पंख लिया और घायल तितली के टूटे पंख से जोड़ने का काम शुरू किया. इस काम को बेहद ही सावधानी से किया जा रहा है और तितली के पंख को बड़े ही सावधानी से जोड़ा.

वीडियो में साफ देखा गया है कितनी मेहनत के बाद टीम ने तितली को नया जीवन दिया. वीडियो को देखने के बाद ये पता भी नहीं चल रहा है कि तितली के पंख दोबारा जोड़े गए है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने टीम की जमकर सराहना की. वीडियो को काफी शेयर भी किया जा रहा है.