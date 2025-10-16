Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रेस्क्यूअर्स की टीम ने एक घायल मोनार्क तितली के पंख को फेवी क्विक से जोड़कर उसे दोबारा जीवनदान दिया. देखें वायरल वीडियो.
Social Media Viral Video: अगर इंसान के शरीर का एक भी अंग काम करना बंद कर दे तो पूरी जिंदगी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ये बात सिर्फ इंसानों के लिए लागू नहीं होती है, बल्कि जानवरों पर भी लागू होती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ रेस्क्यूअर्स ने मिलकर एक घायल तितली को नया जीवनदान दिया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
रेस्क्यूअर्स ने तितली को दोबारा जीवन दिया
बता दें कि ये घटना अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड स्थित स्वीटब्रीयर नेचर सेंटर की है. वहां के रेस्क्यूअर्स को एक घायल मोनार्क तितली मिली. वीडियो में देख सकते हैं कि तितली का एक पंख पूरी तरह से टूट गया है, जिस कारण वह सही से उड़ नहीं पा रही है. साथ ही उसके जिंदा रहने की संभावना भी न के बराबर थी, लेकिन रेस्क्यूअर्स ने तितली को दोबारा जीवन जीने का मौका दिया.
फ़ेवी क्विक से सर्जरी देखी है क्या कभी आपने ? 😆😆pic.twitter.com/ilrdJAbXqE— 𝑺𝒉𝒂𝒉𝒆𝒆𝒏🌺 (@shaheena451) October 15, 2025
तितली के टूट पंख को जोड़ा गया
सभी रेस्क्यूअर्स ने बड़े ही ध्यान से एक मरी हुई तितली का पंख लिया और घायल तितली के टूटे पंख से जोड़ने का काम शुरू किया. इस काम को बेहद ही सावधानी से किया जा रहा है और तितली के पंख को बड़े ही सावधानी से जोड़ा.
वीडियो में साफ देखा गया है कितनी मेहनत के बाद टीम ने तितली को नया जीवन दिया. वीडियो को देखने के बाद ये पता भी नहीं चल रहा है कि तितली के पंख दोबारा जोड़े गए है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने टीम की जमकर सराहना की. वीडियो को काफी शेयर भी किया जा रहा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL