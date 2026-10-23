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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो

हलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो

राजस्थान के भीलवाड़ा का बताया जा रहा वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इसमें पैरों से आटा गूंथकर बड़ी पूड़ी या पराठा बनाया जा रहा है. यूजर्स इसे देखकर गुस्से में हैं...

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Oct 2026 11:32 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. यह वीडियो राजस्थान के भीलवाड़ा शहर का बताया जा रहा है. वीडियो में दो लोग एक बड़े से बर्तन में पैरों से आटा गूंथते नजर आ रहे हैं. इसके बाद इसी आटे से कढ़ाई में एक बहुत बड़ी-पूड़ी बनाई दिखाई पड़ती है. वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग खाने की साफ-सफाई पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ इतनी बड़ी पूड़ी देखकर हैरानी जता रहे हैं.

पैरों से गूंथा जा रहा आटा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़े बर्तन में काफी मात्रा में आटा रखा हुआ है. इसमें दो लोग अपने पैरों से आटा गूंथते दिखाई दे रहे हैं. आटे की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसे हाथों से गूंथने के बजाय पैरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. वीडियो में आसपास खाने का सामान और बड़े बर्तन भी नजर आ रहे हैं. यही तरीका लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. खाने की चीजों को तैयार करते समय साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी होता है, ऐसे में इस वीडियो को देखकर कई लोग नाराजगी जता रहे हैं.

इतनी बड़ी पूड़ी

वीडियो के दूसरे हिस्से में एक व्यक्ति आटे की बड़ी परत को उठाकर कढ़ाई में डालता दिखाई देता है. कढ़ाई भी काफी बड़ी है और उसमें तेल भरा हुआ नजर आ रहा है. आटे से तैयार इस बड़ी पूड़ी को देखकर लोग हैरान हैं. आमतौर पर घरों में छोटी-छोटी पूड़ियां बनाई जाती हैं, लेकिन यहां एक ही बार में इतनी बड़ी पूड़ी तैयार की जा रही है. वीडियो में इसे देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी पूड़ी बनाई कहां जा रही है और इसे एक साथ खाएगा कौन?

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यूजर्स बोले- ऐसी जगह से खाना नहीं खाएंगे

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स खाने की साफ-सफाई को लेकर चिंता जता रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि वह ऐसी जगह से कभी खाना नहीं खाएगा. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि उनके यहां खाना इस तरह नहीं बनाया जाता. कुछ लोगों ने पैरों से आटा गूंथने के तरीके को अमानवीय बताया और इसे गलत कहा. दूसरी तरफ, कुछ यूजर्स का ध्यान पूड़ी के बड़े आकार पर गया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा कि इतनी बड़ी पूड़ी खाते कैसे हैं और इसे बनाया कहां जा रहा है. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 11:32 AM (IST)
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