राफेल या SU-57... दोनों में कौन है ज्यादा ताकतवर, इनसे कितना मजबूत हो जाएगा भारत का एयर डिफेंस?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर से 2 दिन की भारत यात्रा पर आने वाले हैं. पुतिन लगभग 4 साल बाद भारत यात्रा पर आ रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक और रणनीतिक फैसलों का संकेत माना जा रहा है. 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मीटिंग में रक्षा सहयोग सबसे बड़ा एजेंडा माना जा रहा है. इस बीच चर्चा तेज है कि रूस भारत को अपने अत्यधिक SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील ऑफर कर सकता है.

पुतिन की यात्रा से पहले दुबई एयर शो 2025 में रूस ने भारत को इंजन सेंसर से लेकर स्टेल्थ मटेरियल तक पूरी तकनीक ट्रांसफर देने का वादा किया था. इस बीच राफेल और SU-57 को लेकर तुलना एक बार फिर होने लगी है. ऐसे में चलिए तो आज हम भी आपको बताते हैं कि राफेल और SU-57 में कौन ज्यादा ताकतवर है और आखिर इस डील से भारत का एयर डिफेंस कितना मजबूत होगा.

SU-57 रूस का सुपर स्टेल्थ फाइटर और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से भी लैस

SU-57 रूस का पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है. इसकी सबसे बड़ी खासियत स्टेल्थ डिजाइन है. वहीं हाई थ्रस्ट इंजन, सुपरमैन्यूवरबिलिटी और लंबी दूरी से दुश्मन को निशाना बनाने वाली अगली पीढ़ी की मिसाइल भी इसकी खासियत है. हालांकि, SU-57 अभी सीमित संख्या में रूस की सेना में ऑपरेट हो रहा है लेकिन तकनीकी रूप से यह भविष्य के लिए युद्ध की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. भारत को अगर इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलती है तो यह स्वदेशी लड़ाकू विमान के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है.

राफेल जंग में आजमाया हुआ और भरोसेमंद फाइटर

वहीं भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल एक पूरी तरह परखा हुआ मल्टी रोल फाइटर जेट है. इसकी असली ताकत इसकी ओमनी रोल क्षमता, उन्नत एवियोनिक्स, हवा से हवा में मार करने वाली मिटिऑर मिसाइल और जमीन पर सटीक वार करने वाला स्कैल्प जैसी मिसाइलें हैं. राफेल का बड़ा फायदा यह भी है कि यह जेट पहले से भारतीय परिस्थितियों, ऑपरेशन और पायलटिंग के हिसाब से पूरी तरह सेट हो चुका है. इसकी युद्ध क्षमता वास्तविक ऑपरेशन में कई देशों की ओर से साबित की जा चुकी है.

कौन है ज्यादा ताकतवर?

अगर SU-57 और राफेल की सीधी तुलना की जाए तो दोनों की ताकत एक दूसरे से अलग है. राफेल आज के समय का सबसे प्रूवन और भरोसेमंद जेट है जबकि SU-57 तकनीक की दौड़ पर सबसे ज्यादा उन्नत और भविष्य पर केंद्रित है. वहीं राफेल कंप्लीट मल्टी रोल स्किल देता है, जबकि SU-57 स्टेल्थ और हाईटेक एडवांस वेपन सिस्टम में राफेल से आगे माना जाता है.

भारत का एयर डिफेंस कितना हो सकता है मजबूत?

अगर भारत के बेड़े में राफेल और SU-57 दोनों मौजूद रहते हैं तो वायु सेना के ताकत कई गुना बढ़ जाएगी. राफेल तेज, भरोसेमंद और साबित क्षमताओं वाला जेट है. जबकि SU-57 स्टेल्थ और सुपरमैन्यूवर की क्षमता के साथ भारत को 5th जेनरेशन जेट टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है. दोनों फाइटर साथ आने पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ पड़ोसी देशों पर बढ़त बनाएगा, बल्कि एशिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स बनने की दिशा में भी है एक बड़ा कदम होगा.

