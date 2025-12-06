बिग बॉस 19 अब खत्म होने वाला है. शो का फिनाले एपिसोड 7 दिसंबर को होने वाला है. बिग बॉस 19 के फिनाले में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल ने अपनी जगह बनाई है. शो के इतने करीब आने के बाद आखिरी हफ्ते में मालती चाहर एविक्ट हो गई थीं. शो से बाहर आने के बाद मालती इंटरव्यू दे रही हैं और कई खुलासे कर रही हैं. शो में मालती अमाल से जिस तरीके से बात करती थीं उसे देखकर हर किसी को लगता था कि वो डेट कर चुके हैं. अब शो से बाहर आने के बाद मालती ने चुप्पी तोड़ी है कि क्या वो अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं.

मालती चाहर जब शो में आईं थीं तो उन्होंने बताया था कि वो अमाल मलिक को पहले से जानती थीं. अब मालती घर से बाहर आ गई हैं तो हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है. क्या वो अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं?

मालती ने तोड़ी चुप्पी

पिंकविला से खास बातचीत में मालती ने अमाल को लेकर बातचीत की. उन्होंने अमाल को डेट करने को लेकर भी रिएक्ट किया. मालती ने कहा- 'यार, मैं शो में भी यही बोल रही थी कि जब से ये शो शुरू हुआ उससे बस तीन महीने पहले ही मिली हूं. तो मैं गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूं? इतना टाइम ही नहीं मिला. इतना तो हम जानते पहचानते हैं इंसान को और उसके बाद ही डेट करते हैं, इस जमाने में. आपका पता नहीं, मैं तो ऐसे ही करती हूं. तो जान पहचानने वाला ही फेज था. गर्लफ्रेंड तो नहीं थी मैं उसकी, और वो भी ट्रैवल कर रहा था, मैं भी ट्रैवल कर रही थी.'

मालती चाहर शो से आने के बाद कई मुद्दों पर अपनी राय रख रही हैं. उन्होंने कुनिका लेस्बियन वाले कमेंट पर भी रिएक्ट किया है.

