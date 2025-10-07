हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवाशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो हो जाएं सावधान, यह वीडियो देखने के बाद नहीं करेंगे ऐसी गलती

वाशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो हो जाएं सावधान, यह वीडियो देखने के बाद नहीं करेंगे ऐसी गलती

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इसे शेयर करते हुए लिख रहा है कि अगर वाशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो सावधान हो जाएं. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 07 Oct 2025 01:52 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में हर घर में वाशिंग मशीन होना आम बात है. जहां पहले लोग अपने हाथों से कपड़े धोते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग वाशिंग मशीन का यूज करते हैं. इससे समय की बचत होती है और मेहनत भी कम लगती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सुविधा देने वाली मशीन कभी खतरे का कारण भी बन सकती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद लोग डर गए हैं. वीडियो में एक ऐसा हादसा दिखाया गया है जिससे यह साफ हो गया कि अगर वाशिंग मशीन का सही तरीके से यूज नहीं किया जाए, तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इसे शेयर करते हुए लिख रहा है कि अगर वाशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो सावधान हो जाएं. 

क्या है वायरल वीडियो में?

यह वीडियो एक्स पर यूजर @Kamleshmani20 ने पोस्ट किया है. उन्होंने वीडियो के साथ चेतावनी देते हुए लिखा कि अलर्ट, अगर आप भी वाशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो हो जाइए सावधान अगर सावधानी नहीं बरते तो आप भी आ सकते हैं इसकी चपेट में. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने आती है. जैसे ही वह मशीन को छूती है, उसे अचानक तेज करंट लगता है. वह झटके से पीछे हटती है, लेकिन फिर भी दूसरी बार कोशिश करती है और उसे दोबारा करंट लगता है. इस पर भी वह नहीं रुकती, तीसरी बार फिर से हाथ डालती है, लेकिन इस बार झटका इतना ज्यादा होता है कि वह महिला जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है. यह वीडियो देखकर हर कोई डर गया है और कई तरह के कमेंट कर रहा है. 

कमेंट्स में दिखा लोगों का डर

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मशीन यूज करते समय ज्यादा सतर्क रहेंगे, जबकि किसी ने कहा कि हाय राम, इतनी सी लापरवाही ने जान ले ली. वहीं एक यूजर ने लिखा कि मशीन को प्लग बंद कर के ही हाथ लगाना चाहिए, वहीं कुछ यूजर कमेंट कर रहे हैं कि ये देखकर लग रहा है कि लोग कितने लापरवाह हो गए हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर एक-दूसरे को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.
 
Published at : 07 Oct 2025 01:52 PM (IST)
