आजकल का दौर ऐसा है जहां कुछ भी, कभी भी वायरल हो सकता है. इंटरनेट की दुनिया में एक छोटी सी हरकत, एक मजेदार डायलॉग या किसी का यूनिक अंदाज लाखों लोगों का दिल जीत सकता है. कभी कोई डांसिंग अंकल ट्रेंड में आ जाते हैं, तो कभी कोई बच्चा अपने भोलेपन से इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है. इसी तरह हाल ही में एक वीडियो वायरल हो गया है, जो न सिर्फ फनी है बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि किसी के लिए गुटखा जैसी चीज भी इतनी जरूरी कैसे हो सकती है. ये वीडियो तेजी से पूरे सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है. इस वीडियो के एक्स पर @mktyaggi नाम के यूजर ने पोस्ट किया है और कैप्शन लिखा है कि चालान कटता हो तो कट जाए, पर यूपी का लौंडा गुटखा नहीं थूकेगा.

क्या है वायरल वीडियो

वीडियो में एक आदमी हाईवे से आता दिखता है जो उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है. ये आदमी बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहा था, तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया. अब आमतौर पर जब पुलिस रोके, तो कोई भी इंसान घबरा जाता है, हाथ-पैर कांपने लगते हैं, लेकिन ये जनाब तो अलग ही लेवल के निकले. पुलिस ने जब इनकी स्कूटी रोकी, तो उसके मुंह में पहले से गुटखा भरा हुआ था. आमतौर पर लोग डर के मारे या सम्मान में मुंह से गुटखा थूक देते हैं या साफ-साफ बोलने की कोशिश करते हैं.

वीडियो में इस आदमी को रोका गया और पुलिस वाले ने बोला कि क्या है ये, तो इस आदमी ने बस इशारे में हेलमेट दिखा दिया और फिर गुटखा खाते हुए ही बोला कि गुटखा खा रहे थे इसलिए हेलमेट नहीं पहना था, तभी पुलिस वाला कहता है कि अगर गुटखा ही खाना है तो गाड़ी मत चलाओ, साथ ही पुलिस वाला यह भी कहता है कि गुटखा जरूरी है या हेलमेट जरूरी है, जिसके जवाब में आदमी कहता है यहीं पास में रहते हैं, तभी पुलिस वाला कहता है कि अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है बस गुटके से प्यार हो रहा है. इसके बाद ये वीडियो हर जगह वायरल हो गया है, इसे देख कर हर कोई इस आदमी के लिए कह रहा है कि चालान कटना है तो कट जाए, लेकिन गुटखा नहीं थूकूंगा.

सोशल मीडिया पर कमेंट्स

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए हैं. जिसमें एक यूजर ने लिखा यूपी का ब्रूस ली निकला ये भाई, तो दूसरे ने कहा ये बंदा थूक नहीं रहा, लेकिन इंटरनेट पर आग जरूर लगा रहा है. वहीं कोई बोला कि गुटखा कंपनी को इसे ब्रांड एंबेसडर बना देना चाहिए. वहीं मुंह में गुटखे के साथ बोलना और पुलिस के सामने बिना किसी डर के खड़े रहना, यह सब देख कर हर कोई हैरान भी हुआ और हंसी से लोटपोट भी हो गया है.

