दो मंजिला इमारत की छत से गिरा मासूम, नीचे से गुजर रहे शख्स ने ऐसे बचाई जान, देखें वीडियो

वीडियो में जो हुआ, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है. यह एक ऐसा पल था, जब कुछ ही सेकेंड में एक मासूम की जान जा सकती थी, लेकिन नीचे से गुजर रहा एक आम इंसान अचानक हीरो बन गया.
Social Media Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और इमोशनल भी. वीडियो में जो हुआ, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है. यह एक ऐसा पल था, जब कुछ ही सेकेंड में एक मासूम की जान जा सकती थी, लेकिन नीचे से गुजर रहा एक आम इंसान अचानक हीरो बन गया. इस वीडियो को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन साथ ही इंसानियत और हिम्मत पर भरोसा भी बढ़ जाता है.
इंटरनेट पर रोजाना हजारों वीडियो आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किसी की जान बचाना कभी-कभी कुछ सेकेंड का ही खेल होता है. यह वीडियो एक्स पर @Jimmyy__02 नाम के एक यूजर ने शेयर किया और कैप्शन ने लिखा कि जब तक सांसें हैं मौत नहीं पास आएगी. इसके बाद यह वीडियो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है
क्या है वायरल वीडियो में?
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा दो मंजिला इमारत की छत पर खेल रहा था. शायद किसी वजह से वह अपना संतुलन खो बैठा और सीधे नीचे गिर गया. दो मंजिला इमारत से गिरना कितना खतरनाक हो सकता है, यह घटना किसी दर्दनाक हादसे में भी बदल सकती थी. उसी समय एक शख्स, जो वहां से पैदल गुजर रहा था उसकी नजर ऊपर गई और उसने बिना कुछ सोचे समझे फुर्ती से बच्चे को पकड़ लिया. उसकी तेजी और समझदारी ने उस मासूम की जान बचा ली. यह सब कुछ कुछ ही सेकंड के अंदर हुआ, लेकिन वीडियो में सब साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक आम इंसान ने उस पल तुरंत सही फैसला लेकर एक जिंदगी बचा ली.
जब तक सांसें हैं मौत नहीं पास आएगी...? pic.twitter.com/jzHAUqgu02— JIMMY (@Jimmyy__02) October 16, 2025
लोगों ने किए जमकर कमेंट्स
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, यह वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया. कमेंट सेक्शन में लोग उस शख्स की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं .किसी ने लिखा, भगवान ने सही वक्त पर सही इंसान भेजा तो किसी ने कहा हीरो वही होता है जो बिना सोचे समझे मदद करे. कुछ लोगों ने तो उस शख्स को सम्मानित करने की भी मांग की है.
