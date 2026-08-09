कांवड़ यात्रा के दौरान घिरे 'पुनीत सुपरस्टार', कांवड़ियों ने मंगवाई माफी

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंटरनेट पर 'लॉर्ड पुनीत' के नाम से मशहूर पुनीत सुपरस्टार का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि अपनी जिंदगी की पहली कांवड़ यात्रा पर निकले पुनीत सुपरस्टार का रास्ते में कुछ कांवड़ यात्रियों के साथ विवाद हो गया. देखते ही देखते कांवड़ियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है और यूजर्स अपनी-अपनी तरह से इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

इंटरनेट पर घूम रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुनीत सुपरस्टार कांवड़ यात्रियों के एक बड़े समूह के बीच में खड़े हैं. वीडियो में कैमरे के पीछे से एक व्यक्ति काफी गुस्से में बोलता हुआ सुनाई दे रहा है. वह पुनीत से कान पकड़कर अपनी कथित गलती स्वीकार करने और सभी के सामने माफी मांगने की हिदायत दे रहा है.

Instagram reeler Puneet Superstar, on Kanwar Yatra, caught by Kanwariyas and forced to seek the apology by touching their feet pic.twitter.com/nMDeDslFc1 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 7, 2026

इसी दौरान वीडियो में दूसरा व्यक्ति भी बोलता हुआ सुनाई देता है कि "मैं यहां सबकी सेवा करूंगा और सभी कांवड़ियों के पैर छूऊंगा." वीडियो के इस हिस्से में पुनीत सुपरस्टार काफी असहज नजर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर मामले को शांत कराने की कोशिश करते दिख रहे हैं. हालांकि, यह घटना किस जगह की है और मामला शुरू कैसे हुआ, इसको लेकर वीडियो में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है. विवाद से ठीक पहले क्या घटित हुआ था, इसका कोई स्वतंत्र या आधिकारिक सत्यापन नहीं हो सका है.

सोशल मीडिया पर बंटी यूजर्स की राय

हाल ही में पुनीत सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी थी कि वे अपने जीवन में पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं. इसके कुछ ही समय बाद यह विवादित फुटेज एक्स पर '@gharkekalesह' नाम के चर्चित हैंडल से रीपोस्ट किया गया, जिसके बाद यह आग की तरह फैल गया.

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वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई

एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "इस बंदे का यही काम है... यह कब असली एक्टिंग कर रहा है और कब सच में फंसा है, कुछ समझ नहीं आता." वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "हर जगह लॉर्ड पुनीत की फील्डिंग सेट हो रही है." इसके अलावा कुछ लोगों ने धार्मिक यात्रा के दौरान इस तरह के विवाद और कंटेंट क्रिएशन के नाम पर तमाशा बनाने की कड़ी आलोचना की. फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम पर पुनीत सुपरस्टार या किसी कांवड़ समिति की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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