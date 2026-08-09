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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकांवड़ यात्रा के दौरान घिरे 'पुनीत सुपरस्टार', कांवड़ियों ने मंगवाई माफी

कांवड़ यात्रा के दौरान घिरे 'पुनीत सुपरस्टार', कांवड़ियों ने मंगवाई माफी

इसी दौरान वीडियो में दूसरा व्यक्ति भी बोलता हुआ सुनाई देता है कि "मैं यहां सबकी सेवा करूंगा और सभी कांवड़ियों के पैर छूऊंगा." वीडियो के इस हिस्से में पुनीत सुपरस्टार काफी असहज नजर आ रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Aug 2026 09:00 AM (IST)
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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंटरनेट पर 'लॉर्ड पुनीत' के नाम से मशहूर पुनीत सुपरस्टार का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि अपनी जिंदगी की पहली कांवड़ यात्रा पर निकले पुनीत सुपरस्टार का रास्ते में कुछ कांवड़ यात्रियों के साथ विवाद हो गया. देखते ही देखते कांवड़ियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है और यूजर्स अपनी-अपनी तरह से इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

इंटरनेट पर घूम रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुनीत सुपरस्टार कांवड़ यात्रियों के एक बड़े समूह के बीच में खड़े हैं. वीडियो में कैमरे के पीछे से एक व्यक्ति काफी गुस्से में बोलता हुआ सुनाई दे रहा है. वह पुनीत से कान पकड़कर अपनी कथित गलती स्वीकार करने और सभी के सामने माफी मांगने की हिदायत दे रहा है.

इसी दौरान वीडियो में दूसरा व्यक्ति भी बोलता हुआ सुनाई देता है कि "मैं यहां सबकी सेवा करूंगा और सभी कांवड़ियों के पैर छूऊंगा." वीडियो के इस हिस्से में पुनीत सुपरस्टार काफी असहज नजर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर मामले को शांत कराने की कोशिश करते दिख रहे हैं. हालांकि, यह घटना किस जगह की है और मामला शुरू कैसे हुआ, इसको लेकर वीडियो में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है. विवाद से ठीक पहले क्या घटित हुआ था, इसका कोई स्वतंत्र या आधिकारिक सत्यापन नहीं हो सका है.

सोशल मीडिया पर बंटी यूजर्स की राय

हाल ही में पुनीत सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी थी कि वे अपने जीवन में पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं. इसके कुछ ही समय बाद यह विवादित फुटेज एक्स पर '@gharkekalesह' नाम के चर्चित हैंडल से रीपोस्ट किया गया, जिसके बाद यह आग की तरह फैल गया.

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वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई

एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "इस बंदे का यही काम है... यह कब असली एक्टिंग कर रहा है और कब सच में फंसा है, कुछ समझ नहीं आता." वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "हर जगह लॉर्ड पुनीत की फील्डिंग सेट हो रही है." इसके अलावा कुछ लोगों ने धार्मिक यात्रा के दौरान इस तरह के विवाद और कंटेंट क्रिएशन के नाम पर तमाशा बनाने की कड़ी आलोचना की. फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम पर पुनीत सुपरस्टार या किसी कांवड़ समिति की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 09:00 AM (IST)
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