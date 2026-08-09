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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'चुनरी चुनरी' पर भाभी का डांस वायरल, यूजर्स बोले- गर्दा उड़ा दिया

Video: 'चुनरी चुनरी' पर भाभी का डांस वायरल, यूजर्स बोले- गर्दा उड़ा दिया

गुलाबी साड़ी में 'चुनरी चुनरी' गाने पर भाभी ने अपने बेहतरीन डांस स्टेप्स से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. उनके ग्रेसफुल मूव्स और कातिलाना एक्सप्रेशन्स देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दीवाने हो गए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Aug 2026 03:06 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक भाभी को लोकप्रिय बॉलीवुड गीत "चुनरी चुनरी" पर नाचते हुए देखा जा सकता है. उनके लाजवाब मूव्स और दमदार प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है. भाभी के डांस की सराहना न केवल उनके बेहतरीन मूव्स बल्कि उनके आत्मविश्वास के लिए भी की जा रही है. उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ देखा जा सकता है, जो उनके प्रदर्शन को और अधिक आकर्षक बनाता है. दर्शकों ने उनके आत्मविश्वास और लाजवाब तालमेल की प्रशंसा की है.

भाभी ने बना दिया माहौल

गीत का संगीत और भाभी के शानदार मूव्स ने मिलकर एक अद्भुत माहौल बना दिया है. वीडियो देखकर लगता है कि भाभी को डांस करने का पूरा मजा आ रहा था और उन्होंने अपनी खुशी को दर्शकों के साथ बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी. दर्शक भी उनके प्रदर्शन का भरपूर आनंद ले रहे थे.

 
 
 
 
 
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चुनरी चुनरी का जलवा, लोग हुए दीवाने

"चुनरी चुनरी" एक बहुत लोकप्रिय गीत है, जिसे सुनकर कोई भी थिरकने को मजबूर हो जाता है. भाभी ने इस गीत पर जो डांस किया, उसने इस गीत को और अधिक यादगार बना दिया. उनके लाजवाब मूव्स और दमदार प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है.

खूब बटोर रही हैं तारीफ

वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोगों को खूब पसंद आ रहा है. भाभी के डांस की सराहना न केवल उनके बेहतरीन मूव्स बल्कि उनके आत्मविश्वास के लिए भी की जा रही है. दर्शक उनके आत्मविश्वास और लाजवाब तालमेल की प्रशंसा की है.

वायरल हुआ वीडियो

भाभी के डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. लोग न केवल इसे देख रहे हैं बल्कि इस पर कमेंट्स और शेयर भी कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि भाभी ने "चुनरी चुनरी" गीत को एक नया रूप दे दिया है, जबकि अन्य लोग उनके डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

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यूजर्स ने की तारीफ

सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार रीट्वीट हो रहा है और लोग इस पर अपने रिएक्शंस शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह इंटरनेट पर आज का सबसे बेहतरीन वीडियो है, जिसमें बिना किसी भारी तड़क-भड़क के एकदम सिंपल और शानदार डांस देखने को मिला. वहीं एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि जब गाना 'चुनरी चुनरी' बज रहा हो और भाभी जी का ऐसा डांस हो, तो माहौल का वायरल होना तो तय ही था.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 03:06 PM (IST)
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