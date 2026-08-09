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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: नोएडा में करोड़ों के फ्लैट का गिरा प्लास्टर, बाल-बाल बचा बच्चा

Video: नोएडा में करोड़ों के फ्लैट का गिरा प्लास्टर, बाल-बाल बचा बच्चा

पीड़ित परिवार के अनुसार, कमरे में सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक बिना किसी आहट के छत और दीवार से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Aug 2026 07:34 AM (IST)
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एक नामी आवासीय सोसायटी में निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक फ्लैट के कमरे की छत और दीवार से अचानक प्लास्टर गिर पड़ा. इस हादसे के बाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने ऊंची इमारतों में रह रहे लोगों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है.

अचानक गिरा प्लास्टर, बाल-बाल बचे निवासी

पीड़ित परिवार के अनुसार, कमरे में सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक बिना किसी आहट के छत और दीवार से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा. गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई उसकी चपेट में नहीं आया और एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, इस घटना ने परिवार को गहरे खौफ में डाल दिया है. लोगों का कहना है कि अगर प्लास्टर गिरते समय वहां बच्चे या बुजुर्ग मौजूद होते, तो कोई जानलेवा अनहोनी हो सकती थी. वायरल वीडियो में गिरा हुआ मलबा साफ दिखाई दे रहा है, जो निवासियों में दहशत पैदा कर रहा है.

निर्माण एजेंसी और प्रबंधन पर उठे गंभीर सवाल

हादसे के बाद वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग निर्माण एजेंसी और सोसायटी के रखरखाव प्रबंधन पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं. निवासियों का आरोप है कि बहुमंजिला इमारतों में लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके घर खरीदने के बावजूद उन्हें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिल रही है. जिस तरह से अचानक यह प्लास्टर गिरा है, वह सीधे तौर पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और भारी लापरवाही की ओर इशारा करता है.

निवासियों में डर का माहौल

इस घटना के बाद से पूरी सोसायटी और आसपास के निवासियों में डर का माहौल है. लोगों का कहना है कि जब अपने ही घर सुरक्षित नहीं हैं, तो इंसान कहां जाकर महफूज महसूस करेगा. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि संबंधित प्रशासन को तुरंत इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और पूरी इमारत के ढांचे की सुरक्षा जांच करानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी जानलेवा घटनाओं को रोका जा सके.

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सोशल मीडिया पर आ रही यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

कमरे की छत का प्लास्टर अचानक गिरने का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. घटना के वायरल होते ही इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आम यूजर्स ने ऐसी लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एक यूजर ने गुस्सा जताते हुए लिखा... "करोड़ों रुपये खर्च करके लोग अपने सपनों का घर खरीदते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? जान का खतरा. इस घटिया निर्माण की तुरंत जांच होनी चाहिए." दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर उस वक्त कमरे में कोई बच्चा या बुजुर्ग सोया होता तो क्या होता.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 07:37 AM (IST)
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