नोएडा में करोड़ों के फ्लैट का गिरा प्लास्टर, बाल-बाल बचा बच्चा

एक नामी आवासीय सोसायटी में निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक फ्लैट के कमरे की छत और दीवार से अचानक प्लास्टर गिर पड़ा. इस हादसे के बाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने ऊंची इमारतों में रह रहे लोगों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है.

अचानक गिरा प्लास्टर, बाल-बाल बचे निवासी

पीड़ित परिवार के अनुसार, कमरे में सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक बिना किसी आहट के छत और दीवार से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा. गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई उसकी चपेट में नहीं आया और एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, इस घटना ने परिवार को गहरे खौफ में डाल दिया है. लोगों का कहना है कि अगर प्लास्टर गिरते समय वहां बच्चे या बुजुर्ग मौजूद होते, तो कोई जानलेवा अनहोनी हो सकती थी. वायरल वीडियो में गिरा हुआ मलबा साफ दिखाई दे रहा है, जो निवासियों में दहशत पैदा कर रहा है.

निर्माण एजेंसी और प्रबंधन पर उठे गंभीर सवाल

हादसे के बाद वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग निर्माण एजेंसी और सोसायटी के रखरखाव प्रबंधन पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं. निवासियों का आरोप है कि बहुमंजिला इमारतों में लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके घर खरीदने के बावजूद उन्हें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिल रही है. जिस तरह से अचानक यह प्लास्टर गिरा है, वह सीधे तौर पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और भारी लापरवाही की ओर इशारा करता है.

निवासियों में डर का माहौल

इस घटना के बाद से पूरी सोसायटी और आसपास के निवासियों में डर का माहौल है. लोगों का कहना है कि जब अपने ही घर सुरक्षित नहीं हैं, तो इंसान कहां जाकर महफूज महसूस करेगा. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि संबंधित प्रशासन को तुरंत इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और पूरी इमारत के ढांचे की सुरक्षा जांच करानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी जानलेवा घटनाओं को रोका जा सके.

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सोशल मीडिया पर आ रही यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

कमरे की छत का प्लास्टर अचानक गिरने का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. घटना के वायरल होते ही इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आम यूजर्स ने ऐसी लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एक यूजर ने गुस्सा जताते हुए लिखा... "करोड़ों रुपये खर्च करके लोग अपने सपनों का घर खरीदते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? जान का खतरा. इस घटिया निर्माण की तुरंत जांच होनी चाहिए." दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर उस वक्त कमरे में कोई बच्चा या बुजुर्ग सोया होता तो क्या होता.

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