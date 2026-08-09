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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदिल्ली मेट्रो में महिलाओं की फोटो खींचता पकड़ा गया शख्स- वीडियो वायरल

दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की फोटो खींचता पकड़ा गया शख्स- वीडियो वायरल

महिला ने इंस्टाग्राम पर पूरी घटना के बारे में बताया. उसके मुताबिक, वह अपनी दोस्त के साथ शाम के समय ग्रीन पार्क की तरफ जा रही थी. दोनों लोक नायक भवन मेट्रो स्टेशन पर थीं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Aug 2026 04:27 PM (IST)
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दिल्ली मेट्रो में सफर कर रही दो महिलाओं ने एक अधेड़ उम्र के शख्स को कथित तौर पर उनकी तस्वीरें चोरी-छिपे खींचते हुए पकड़ लिया. महिलाओं का आरोप है कि शख्स ने उनकी बिना जानकारी के मोबाइल से फोटो ली थीं. जब उन्होंने उससे सवाल किया तो उसने तस्वीरें लेने से इनकार कर दिया. लेकिन महिलाओं का दावा है कि उसके फोन की रीसाइकिल बिन यानी डिलीट की गई तस्वीरों वाले फोल्डर में उनकी तस्वीरें मिल गईं. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और इसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है.

महिलाओं ने शख्स को रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया

महिला ने इंस्टाग्राम पर पूरी घटना के बारे में बताया. उसके मुताबिक, वह अपनी दोस्त के साथ शाम के समय ग्रीन पार्क की तरफ जा रही थी. दोनों लोक नायक भवन मेट्रो स्टेशन पर थीं. इसी दौरान उन्होंने पास बैठे एक अधेड़ उम्र के शख्स को कथित तौर पर उनकी तस्वीरें खींचते हुए देखा. महिला का कहना है कि जब शख्स को पता चला कि दोनों ने उसे देख लिया है, तब भी वह लगातार उनकी तरफ देखता रहा.

 
 
 
 
 
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सामने बैठकर पूछा- हमारी फोटो ली है?

महिला की ओर से शेयर किए गए वीडियो में दोनों दोस्त उस शख्स से सवाल करती दिखाई देती हैं. एक महिला उससे पूछती है, "फोटो ली आपने हमारी?" इसके बाद शख्स अपना मोबाइल निकालता है और कुछ तस्वीरें डिलीट करता हुआ नजर आता है. बाद में वह महिलाओं को फोन दिखाकर कहता है कि उसने उनकी कोई तस्वीर नहीं ली है.

डिलीट की गई तस्वीरों में मिलीं फोटो, महिलाओं का दावा

महिला के मुताबिक, इसके बाद दोनों ने उसके फोन की रीसाइकिल बिन चेक की. उनका दावा है कि वहां उन्हें अपनी तस्वीरें दिखाई दीं. यानी तस्वीरें फोन से डिलीट कर दी गई थीं, लेकिन पूरी तरह हटाई नहीं गई थीं. इसी बात को लेकर दोनों महिलाओं ने शख्स पर सवाल उठाए. हालांकि, इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और महिला के दावे के अलावा घटना की स्वतंत्र पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है.

महिलाओं ने आसपास बैठे लोगों पर भी उठाए सवाल

महिला ने अपनी पोस्ट में सिर्फ उस शख्स पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि आसपास मौजूद लोगों के रवैये पर भी नाराजगी जताई. उसका कहना है कि पास बैठे एक व्यक्ति ने कथित तौर पर शख्स को तस्वीरें लेते देखा था, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की. महिलाओं के खुद सामने आने और सवाल करने के बाद ही दूसरे लोग भी मामले में बोलने लगे.

महिला बोली- इसमें हमारी कोई गलती नहीं

महिला ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि जब महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो अक्सर उनके कपड़ों, व्यवहार या जगह को लेकर सवाल किए जाते हैं. उसने साफ कहा कि किसी महिला की फोटो उसकी मर्जी के बिना लेना उसकी गलती नहीं है. इस घटना ने सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा, निजता और सार्वजनिक जगहों पर दूसरों की जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने जताया गुस्सा

वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने कथित घटना पर नाराजगी जताई. यूजर्स का कहना है कि किसी की तस्वीर उसकी अनुमति के बिना लेना गलत है और सार्वजनिक जगहों पर ऐसी हरकतों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसी हरकत देखता है तो उसे चुप रहने के बजाय पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए. वहीं कई यूजर्स ने महिलाओं की इस बात का समर्थन किया कि उन्हें रोजमर्रा के सफर के दौरान भी अपनी सुरक्षा और निजता को लेकर लगातार डर में नहीं रहना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 04:27 PM (IST)
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