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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकीचड़ से सनी थी सड़क, सुनवाई नहीं हुई तो गांव के लड़कों ने चमका डाली

कीचड़ से सनी थी सड़क, सुनवाई नहीं हुई तो गांव के लड़कों ने चमका डाली

काफी मेहनत के बाद सड़क से कीचड़ हटने लगा. जो रास्ता कुछ देर पहले पूरी तरह गंदगी और दलदल जैसा नजर आ रहा था, वही अब साफ और चलने लायक दिखाई देने लगा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Sep 2026 10:43 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गांव की एक ऐसी सड़क दिखाई दे रही है, जिस पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं है. पूरी सड़क कीचड़ से भरी हुई है और हालात ऐसे हैं कि पैदल निकलना भी मुश्किल नजर आ रहा है. गाड़ियों के पहिए भी इस कीचड़ में फंसते दिखाई दे सकते हैं. लेकिन गांव के कुछ लड़कों ने इस परेशानी को देखकर शिकायत करने या किसी के आने का इंतजार करने के बजाय खुद ही सड़क को ठीक करने का फैसला कर लिया. उन्होंने अपने साथियों को फोन किया, ट्रैक्टर और दूसरे जरूरी सामान जुटाए और फिर देखते ही देखते पूरी सड़क की तस्वीर बदल दी.

सड़क पर कदम रखना भी बना था मुश्किल

वायरल वीडियो की शुरुआत गांव की बदहाल सड़क से होती है. सड़क पर जगह-जगह कीचड़ जमा है और बारिश के बाद हालत और ज्यादा खराब दिखाई दे रही है. पैदल चलने वाले लोगों को संभल-संभलकर रास्ता पार करना पड़ रहा है. वहीं दोपहिया या चार पहिया वाहन लेकर इस रास्ते से गुजरना भी किसी परीक्षा से कम नहीं लग रहा.

लड़कों ने कहा- अब कुछ करना पड़ेगा

जब गांव के युवाओं ने सड़क की हालत देखी तो उन्होंने इसे सिर्फ देखने या वीडियो बनाने तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने आपस में बात की और तय किया कि जितना उनके बस में है, उतना खुद किया जाए. इसके बाद उन्होंने अपने कुछ और साथियों को फोन करके मौके पर बुलाया. देखते ही देखते कई युवक वहां जमा हो गए.

ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए गांव के लड़के

इसके बाद युवाओं ने ट्रैक्टर और दूसरे सामान की मदद से सड़क से कीचड़ हटाने का काम शुरू कर दिया. कोई सड़क पर जमा मिट्टी और कीचड़ को हटाने में जुटा था तो कोई ट्रैक्टर के जरिए रास्ते को बराबर करने की कोशिश कर रहा था. काम आसान नहीं था, लेकिन लड़के लगातार लगे रहे.

मेहनत रंग लाई और बदल गई सड़क

काफी मेहनत के बाद सड़क से कीचड़ हटने लगा. जो रास्ता कुछ देर पहले पूरी तरह गंदगी और दलदल जैसा नजर आ रहा था, वही अब साफ और चलने लायक दिखाई देने लगा. युवाओं की मेहनत का नतीजा वीडियो में साफ नजर आता है. सड़क की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे लड़कों ने मिलकर पूरे रास्ते का कायाकल्प कर दिया हो.

लोगों ने जमकर की युवाओं की तारीफ

वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो लोग गांव के इन युवाओं की पहल की तारीफ करने लगे. यूजर्स का कहना है कि अपने आसपास की समस्या को देखकर सिर्फ शिकायत करने के बजाय अगर लोग अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ करने की कोशिश करें तो काफी बदलाव लाया जा सकता है. युवाओं का मिलकर सड़क ठीक करना लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

वीडियो देखकर बोले- मिलकर काम करने से बदल सकती है तस्वीर

इस वीडियो में सबसे खास बात युवाओं की एकजुटता नजर आ रही है. एक युवक ने फोन किया और धीरे-धीरे उसके साथी भी मदद के लिए पहुंच गए. किसी ने ट्रैक्टर का इंतजाम किया तो किसी ने सड़क साफ करने में हाथ बंटाया. यही छोटी सी कोशिश अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ गांव के लड़कों का काम

अक्सर सोशल मीडिया पर गांवों की खराब सड़कों और कीचड़ से परेशान लोगों के वीडियो सामने आते रहते हैं. लेकिन इस वीडियो में कहानी थोड़ी अलग है. यहां परेशानी दिखाने के साथ-साथ उसे दूर करने की कोशिश भी नजर आ रही है. गांव के युवाओं ने मिलकर सड़क की हालत सुधारने का जो काम किया, उसका वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इन लड़कों की मेहनत को सलाम कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 10:43 PM (IST)
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