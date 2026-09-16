कीचड़ से सनी थी सड़क, सुनवाई नहीं हुई तो गांव के लड़कों ने चमका डाली

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गांव की एक ऐसी सड़क दिखाई दे रही है, जिस पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं है. पूरी सड़क कीचड़ से भरी हुई है और हालात ऐसे हैं कि पैदल निकलना भी मुश्किल नजर आ रहा है. गाड़ियों के पहिए भी इस कीचड़ में फंसते दिखाई दे सकते हैं. लेकिन गांव के कुछ लड़कों ने इस परेशानी को देखकर शिकायत करने या किसी के आने का इंतजार करने के बजाय खुद ही सड़क को ठीक करने का फैसला कर लिया. उन्होंने अपने साथियों को फोन किया, ट्रैक्टर और दूसरे जरूरी सामान जुटाए और फिर देखते ही देखते पूरी सड़क की तस्वीर बदल दी.

सड़क पर कदम रखना भी बना था मुश्किल

वायरल वीडियो की शुरुआत गांव की बदहाल सड़क से होती है. सड़क पर जगह-जगह कीचड़ जमा है और बारिश के बाद हालत और ज्यादा खराब दिखाई दे रही है. पैदल चलने वाले लोगों को संभल-संभलकर रास्ता पार करना पड़ रहा है. वहीं दोपहिया या चार पहिया वाहन लेकर इस रास्ते से गुजरना भी किसी परीक्षा से कम नहीं लग रहा.

लड़कों ने कहा- अब कुछ करना पड़ेगा

जब गांव के युवाओं ने सड़क की हालत देखी तो उन्होंने इसे सिर्फ देखने या वीडियो बनाने तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने आपस में बात की और तय किया कि जितना उनके बस में है, उतना खुद किया जाए. इसके बाद उन्होंने अपने कुछ और साथियों को फोन करके मौके पर बुलाया. देखते ही देखते कई युवक वहां जमा हो गए.

ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए गांव के लड़के

इसके बाद युवाओं ने ट्रैक्टर और दूसरे सामान की मदद से सड़क से कीचड़ हटाने का काम शुरू कर दिया. कोई सड़क पर जमा मिट्टी और कीचड़ को हटाने में जुटा था तो कोई ट्रैक्टर के जरिए रास्ते को बराबर करने की कोशिश कर रहा था. काम आसान नहीं था, लेकिन लड़के लगातार लगे रहे.

मेहनत रंग लाई और बदल गई सड़क

काफी मेहनत के बाद सड़क से कीचड़ हटने लगा. जो रास्ता कुछ देर पहले पूरी तरह गंदगी और दलदल जैसा नजर आ रहा था, वही अब साफ और चलने लायक दिखाई देने लगा. युवाओं की मेहनत का नतीजा वीडियो में साफ नजर आता है. सड़क की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे लड़कों ने मिलकर पूरे रास्ते का कायाकल्प कर दिया हो.

लोगों ने जमकर की युवाओं की तारीफ

वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो लोग गांव के इन युवाओं की पहल की तारीफ करने लगे. यूजर्स का कहना है कि अपने आसपास की समस्या को देखकर सिर्फ शिकायत करने के बजाय अगर लोग अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ करने की कोशिश करें तो काफी बदलाव लाया जा सकता है. युवाओं का मिलकर सड़क ठीक करना लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

वीडियो देखकर बोले- मिलकर काम करने से बदल सकती है तस्वीर

इस वीडियो में सबसे खास बात युवाओं की एकजुटता नजर आ रही है. एक युवक ने फोन किया और धीरे-धीरे उसके साथी भी मदद के लिए पहुंच गए. किसी ने ट्रैक्टर का इंतजाम किया तो किसी ने सड़क साफ करने में हाथ बंटाया. यही छोटी सी कोशिश अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ गांव के लड़कों का काम

अक्सर सोशल मीडिया पर गांवों की खराब सड़कों और कीचड़ से परेशान लोगों के वीडियो सामने आते रहते हैं. लेकिन इस वीडियो में कहानी थोड़ी अलग है. यहां परेशानी दिखाने के साथ-साथ उसे दूर करने की कोशिश भी नजर आ रही है. गांव के युवाओं ने मिलकर सड़क की हालत सुधारने का जो काम किया, उसका वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इन लड़कों की मेहनत को सलाम कर रहे हैं.

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