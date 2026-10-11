95 हजार की नौकरी गई तो मां-बाप ने भी छीना खाना, बोले- पैदा कर गलती की

आईटी (IT) सेक्टर में जारी छंटनी के बीच एक 22 साल के युवा टेक पेशेवर की आपबीती ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. टियर-3 कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 95,000 रुपये प्रति माह की शानदार सैलरी पाने वाले इस युवक को नौकरी शुरू करने के महज 6 महीने बाद ही छंटनी का शिकार होना पड़ा. लेकिन असली झटका तब लगा जब मुसीबत के वक्त साथ देने के बजाय उसके अपने ही माता-पिता का व्यवहार अचानक Toxic हो गया और वे उसे 'मुफ्तखोर' कहकर ताने मारने लगे.

"प्लेट से छीन लिया खाना, बोले- तुझे पैदा करके गलती कर दी"

युवक ने रेडिट पर अपना दर्द शेयर करते हुए लिखा कि नौकरी छूटने के बाद पिछले दो महीनों से वह एक-एक रुपये का मोहताज है. घर का माहौल इतना खराब हो चुका है कि उसके अपने परिवार वाले ही उसे बोझ समझने लगे हैं. टेक पेशेवर ने अपने जीवन के सबसे बुरे पल का जिक्र करते हुए लिखा "हद तो तब हो गई जब उन्होंने मेरे खाने की प्लेट से खाना छीन लिया और कहा कि तेरा क्या इस्तेमाल है, शायद तुझे पैदा करके ही गलती कर दी."

साइकिल या कार खरीदने से पहले इमरजेंसी फंड बचाएं

युवक ने बताया कि अच्छी सैलरी होने के बावजूद उसने बचत करने के बजाय अपनी कमाई से बिना ईएमआई के नकद में ड्रीम बाइक खरीद ली थी. अब उसके पास कोई सेविंग्स नहीं बची हैं और वह इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए नाइट गार्ड तक की नौकरी ढूंढने को मजबूर है. उसने अन्य युवाओं को सीख देते हुए लिखा..."जिंदगी में कोई भी आपका अपना नहीं होता, यहां तक कि आपके माता-पिता भी नहीं. अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने से पहले कुछ इमरजेंसी सेविंग्स जरूर रखें ताकि बुरे वक्त में सहारा मिल सके."

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सोशल मीडिया पर उमड़ा गुस्सा, लोग बोले- "माता-पिता को ऐसा नहीं होना चाहिए"

युवक की आपबीती पढ़कर इंटरनेट पर हजारों लोग उसके समर्थन में उतर आए हैं और माता-पिता के इस असंवेदनशील रवैये पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "हिम्मत मत हारो भाई, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते. तुरंत किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाओ और कोई भी नौकरी पकड़ लो, लेकिन घर का माहौल अपनी मेंटल हेल्थ खराब न करने दो." दूसरे यूजर ने अपना दर्द शेयर किया... "मेरे साथ भी 6 महीने पहले ऐसा ही हुआ था. जब तक आपके पास पैसा है सब ठीक है, पैसे खत्म होते ही परिवार वाले भी बात करना बंद कर देते हैं."

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