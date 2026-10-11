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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग95 हजार की नौकरी गई तो मां-बाप ने भी छीना खाना, बोले- पैदा कर गलती की

95 हजार की नौकरी गई तो मां-बाप ने भी छीना खाना, बोले- पैदा कर गलती की

युवक ने रेडिट पर अपना दर्द शेयर करते हुए लिखा कि नौकरी छूटने के बाद पिछले दो महीनों से वह एक-एक रुपये का मोहताज है. घर का माहौल इतना खराब हो चुका है कि उसके अपने परिवार वाले ही उसे बोझ समझने लगे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Oct 2026 08:44 PM (IST)
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आईटी (IT) सेक्टर में जारी छंटनी के बीच एक 22 साल के युवा टेक पेशेवर की आपबीती ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. टियर-3 कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 95,000 रुपये प्रति माह की शानदार सैलरी पाने वाले इस युवक को नौकरी शुरू करने के महज 6 महीने बाद ही छंटनी का शिकार होना पड़ा. लेकिन असली झटका तब लगा जब मुसीबत के वक्त साथ देने के बजाय उसके अपने ही माता-पिता का व्यवहार अचानक Toxic हो गया और वे उसे 'मुफ्तखोर' कहकर ताने मारने लगे.

"प्लेट से छीन लिया खाना, बोले- तुझे पैदा करके गलती कर दी"

युवक ने रेडिट पर अपना दर्द शेयर करते हुए लिखा कि नौकरी छूटने के बाद पिछले दो महीनों से वह एक-एक रुपये का मोहताज है. घर का माहौल इतना खराब हो चुका है कि उसके अपने परिवार वाले ही उसे बोझ समझने लगे हैं. टेक पेशेवर ने अपने जीवन के सबसे बुरे पल का जिक्र करते हुए लिखा "हद तो तब हो गई जब उन्होंने मेरे खाने की प्लेट से खाना छीन लिया और कहा कि तेरा क्या इस्तेमाल है, शायद तुझे पैदा करके ही गलती कर दी."

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साइकिल या कार खरीदने से पहले इमरजेंसी फंड बचाएं

युवक ने बताया कि अच्छी सैलरी होने के बावजूद उसने बचत करने के बजाय अपनी कमाई से बिना ईएमआई के नकद में ड्रीम बाइक खरीद ली थी. अब उसके पास कोई सेविंग्स नहीं बची हैं और वह इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए नाइट गार्ड तक की नौकरी ढूंढने को मजबूर है. उसने अन्य युवाओं को सीख देते हुए लिखा..."जिंदगी में कोई भी आपका अपना नहीं होता, यहां तक कि आपके माता-पिता भी नहीं. अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने से पहले कुछ इमरजेंसी सेविंग्स जरूर रखें ताकि बुरे वक्त में सहारा मिल सके."

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सोशल मीडिया पर उमड़ा गुस्सा, लोग बोले- "माता-पिता को ऐसा नहीं होना चाहिए"

युवक की आपबीती पढ़कर इंटरनेट पर हजारों लोग उसके समर्थन में उतर आए हैं और माता-पिता के इस असंवेदनशील रवैये पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "हिम्मत मत हारो भाई, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते. तुरंत किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाओ और कोई भी नौकरी पकड़ लो, लेकिन घर का माहौल अपनी मेंटल हेल्थ खराब न करने दो." दूसरे यूजर ने अपना दर्द शेयर किया... "मेरे साथ भी 6 महीने पहले ऐसा ही हुआ था. जब तक आपके पास पैसा है सब ठीक है, पैसे खत्म होते ही परिवार वाले भी बात करना बंद कर देते हैं."

यह भी पढ़ें: पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 08:44 PM (IST)
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