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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहली डेट पर उड़ाए 1 लाख रुपये, लड़की ने किया रिजेक्ट तो वापस मांगे पैसे

पहली डेट पर उड़ाए 1 लाख रुपये, लड़की ने किया रिजेक्ट तो वापस मांगे पैसे

जानकारी के अनुसार शख्स ने अपनी पहली डेट को बेहद खास बनाने की तैयारी की थी. उसने महिला को ले जाने के लिए एक लग्जरी कार बुक की और फिर उसे एक महंगे मिचेलिन स्टार रेस्टोरेंट में डिनर पर ले गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Oct 2026 08:31 PM (IST)
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पहली ही डेट पर भारी-भरकम खर्च और फिर रिजेक्शन के बाद पैसों की वापसी की मांग ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. अमेरिका से सामने आए एक मामले में एक शख्स ने पहली डेट पर महिला को प्रभावित करने के लिए करीब 1,050 डॉलर यानी लगभग 1 लाख रुपये खर्च कर दिए. लेकिन जब महिला ने डेट के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया, तो शख्स ने अपने खर्च किए हुए पूरे पैसे वापस मांग लिए. सोशल मीडिया पर इस चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होते ही लोग दो धड़ों में बंट गए हैं.

लग्जरी कार, मिचेलिन स्टार रेस्टोरेंट और अचानक आया झटका

वायरल हो रही जानकारी के अनुसार शख्स ने अपनी पहली डेट को बेहद खास बनाने की तैयारी की थी. उसने महिला को ले जाने के लिए एक लग्जरी कार बुक की और फिर उसे एक महंगे मिचेलिन स्टार रेस्टोरेंट में डिनर पर ले गया. पूरे शाम के दौरान उसने दरवाजे खोलने से लेकर तमाम पारंपरिक जेंटलमैन वाले अंदाज दिखाए. लेकिन डेट खत्म होने के बाद महिला ने मैसेज करके कहा कि उसे शाम बिताकर अच्छा लगा, लेकिन वह आगे चलकर साथ रहने के लिए खुद को उसके अनुकूल नहीं मानती है और केवल दोस्त बनकर रहना चाहती है. इस रिजेक्शन से आहत शख्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के उससे 1 लाख रुपये लौटाने को कह दिया.

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डेटिंग एटीकेट पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है कि क्या महंगी डेट का मतलब कोई गारंटी या शर्त होती है. कुछ लोगों ने शख्स का विरोध करते हुए कहा...पहली ही डेट पर इतना भारी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी. जब कोई अपनी मर्जी से पैसे खर्च करता है, तो रिश्ता न बनने पर उसे कर्ज की तरह वापस नहीं मांगा जा सकता. कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए लिखा... पहली डेट के लिए मिचेलिन स्टार रेस्टोरेंट चुनना ही जोखिम भरा फैसला था, जो काम 20 डॉलर की कॉफी से हो सकता था उसके लिए इतना बड़ा बिल बनाना समझदारी नहीं है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 08:21 PM (IST)
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