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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलाल कपड़ा लहराकर रोकी ट्रेन, फॉरेस्ट गार्ड ने बचाई हाथियों की जान

लाल कपड़ा लहराकर रोकी ट्रेन, फॉरेस्ट गार्ड ने बचाई हाथियों की जान

सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस अपनी तय रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी, तभी अचानक फॉरेस्ट स्टाफ आकाश केरकेट्टा की नजर पटरी पार कर रहे हाथियों के एक बड़े झुंड पर पड़ी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Oct 2026 06:55 PM (IST)
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जब इंसानियत, सूझबूझ और फर्ज एक साथ आते हैं, तो बड़े से बड़े हादसे टल जाते हैं. पश्चिम बंगाल के जंगलों के बीच से गुजरती रेलवे ट्रैक पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला नजारा देखने को मिला, जहां एक फॉरेस्ट गार्ड की सतर्कता ने दर्जनों हाथियों के झुंड की जान बचा ली. सोशल मीडिया पर भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड लाल कपड़ा लहराकर एक तेज रफ्तार ट्रेन को रोकता नजर आ रहा है ताकि हाथियों का झुंड आराम से पटरी पार कर सके.

सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस और लाल कपडे़ का जादू

यह पूरी घटना बागडोगरा-नक्सलबाड़ी रेल रूट पर घटी. सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस अपनी तय रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी, तभी अचानक फॉरेस्ट स्टाफ आकाश केरकेट्टा की नजर पटरी पार कर रहे हाथियों के एक बड़े झुंड पर पड़ी. खतरा भांपते ही आकाश बिना अपनी जान की परवाह किए पटरी के पास दौड़ पड़े और हाथ में मौजूद लाल कपड़ा तेजी से लहराने लगे.

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लोको पायलट की सूझबूझ और टल गया खौफनाक हादसा

ट्रेन चला रहे लोको पायलट ने दूर से ही खतरे का लाल इशारा देख लिया और बिना एक पल गंवाए ट्रेन की रफ्तार धीमी करते हुए उसे सही वक्त पर रोक दिया. ट्रेन रुकते ही हाथियों का झुंड बिना किसी हड़बड़ी या नुकसान के सुरक्षित रूप से पटरी पार कर जंगल में निकल गया. फॉरेस्ट गार्ड और ट्रेन चालकों के इस बेहतरीन तालमेल की बदौलत एक बहुत बड़ा और दर्दनाक हादसा टल गया.

"असली हीरो ऐसे होते हैं!" IFS अफसर ने जताया आभार

IFS अधिकारी परवीन कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा... "असली जिंदगी में हीरो ऐसे ही दिखते हैं." उन्होंने वाइल्डलाइफ को बचाने के लिए बैकग्राउंड में मेहनत करने वाली फॉरेस्ट टीम की जमकर तारीफ की. इस वीडियो को 30,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग आकाश केरकेट्टा की दिलेरी को सलाम कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार, यूजर्स बोले- "सलाम है आपकी सतर्कता को"

इंटरनेट पर यह वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है और नेटिजन्स कमेंट बॉक्स में फॉरेस्ट गार्ड और लोको पायलट दोनों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "अगर जरा सी भी देर हो जाती तो अनहोनी हो सकती थी. आकाश भाई को राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए." दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "ट्रेन के लोको पायलट की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने लाल कपड़े का सिग्नल देखते ही तुरंत ब्रेक लगा दिए."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 06:55 PM (IST)
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