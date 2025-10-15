तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया! आइसक्रीम के साथ पराठा खाती दिखी लड़की, यूजर्स ने ले लिए मजे

सोशल मीडिया पर आपने खाने के तो कई सारे वीडियो देखे होंगे. इनमें सबसे ज्यादा वीडियो देसी खाने जैसे छोले भटूरे और पराठें के होते हैं. लेकिन जब बात पराठे की आती है तो यह आचार और चटनी के बगैर अधूरा माना जाता है. लेकिन कैसा हो कि कोई इस पराठे को आइसक्रीम के साथ खाए? जी हां, सोचकर ही अजीब लगता है, लेकिन इंटरनेट पर इन दिनों वायरल हो रहा वीडियो पराठे और आइसक्रीम की प्रेम कहानी का गवाह बना है.

आइसक्रीम के साथ पराठा खाती लड़की का वायरल हो रहा वीडियो!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की आइसक्रीम के साथ कोई आचार या चटनी नहीं बल्कि आइसक्रीम खाती दिखाई दे रही है जिसे देखने के बाद इंटरनेट के गलियारों में भूचाल आ गया है, फूड लवर के होश उड़ गए हैं और फूड क्रिटिक्स को नया कंटेंट मिल गया है. वीडियो में साफ दिखता है कि लड़की प्लेट में रखे पराठे से निवाला तोड़ती है और पास रखे आइसक्रीम संडे ग्लास से स्कूप निकालकर उसे पराठे से ऐसे लगाती है जैसे आचार या चटनी को लगाया जाता है. इसके बाद वो आइसक्रीम भरा निवाला जैसे ही खाती है तो उधर फूड लवर के गले में खून का घूंट उतरता साफ दिखता है.

भारत के स्ट्रीट फूड पर हमेशा से होते रहे अजीब प्रयोग

आपको बता दें कि भारत के स्ट्रीट फूड में नए नए एक्सपेरिमेंट हमेशा से होते ही आ रहे हैं. जहां कोई पारले-जी बिरयानी बना रहा है तो कोई तहलका ऑमलेट बना रहा है. कोई मटन में शराब डाल रहा है तो कोई फेंटा वाली मैगी बना रहा है. अब ये पराठे और आइसक्रीम का अजीब कॉम्बो देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं और यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, भगवान कभी माफ नहीं करेगा

वीडियो को UmmeQulsum Asim नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो देसी वेफल्स है जिसे आइसक्रीम के साथ खाया जा रहा है. एक और यूजर ने लिखा...भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भिंडी का शेक भी बना लो और चावल चाय भी एक साथ खाकर देख लो.

