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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअंडे समझ सांप ने निगली गोल्फ बॉल, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

अंडे समझ सांप ने निगली गोल्फ बॉल, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

सांप को गंभीर हालत में देखकर उसे पशु चिकित्सकों के पास ले जाया गया. डॉक्टरों ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत इलाज शुरू किया. सबसे हैरानी की बात यह रही कि डॉक्टरों ने सांप का कोई ऑपरेशन नहीं किया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Sep 2026 05:59 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले वीडियो देखने को मिलते रहते हैं. लेकिन हाल ही में वायरल हो रहा यह वीडियो देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी. दरअसल, एक सांप ने अनजाने में गोल्फ की गेंदों (Golf Balls) को मुर्गी के अंडे समझकर निगल लिया. इसके बाद सांप का पेट बुरी तरह फूल गया और उसकी जान पर बन आई. डॉक्टरों ने बिना कोई ऑपरेशन या चीर-फाड़ किए जिस तरह सांप के पेट से बॉल्स निकालीं, वह वाकई काबिले तारीफ है.

अंडे समझकर निगल बैठा गोल्फ बॉल्स

जानकारी के मुताबिक, सांप भोजन की तलाश में भटकते हुए गोल्फ कोर्स या किसी ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहाँ ये बॉल्स पड़ी थीं. आकार में गोल और सफेद होने की वजह से सांप ने धोखा खा लिया और उन्हें मुर्गी के अंडे समझकर एक-एक करके निगल गया. थोड़ी ही देर में सांप के पेट में ये कठोर गेंदें जमा हो गईं, जिन्हें पचा पाना उसके लिए नामुमकिन था. पेट अत्यधिक फूल जाने के कारण सांप को चलने-फिरने और सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी.

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डॉक्टरों की कमाल की तकनीक, बिना चीर-फाड़ निकालीं बॉल्स

सांप को गंभीर हालत में देखकर उसे पशु चिकित्सकों के पास ले जाया गया. डॉक्टरों ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत इलाज शुरू किया. सबसे हैरानी की बात यह रही कि डॉक्टरों ने सांप का कोई ऑपरेशन नहीं किया. उन्होंने बेहद सावधानी के साथ अपनी उंगलियों से सांप के पेट पर नीचे से ऊपर की ओर मालिश की और धीरे-धीरे बॉल्स को उसके गले की तरफ धकेला. डॉक्टरों की इस 'हाथों की कसरत' और सूझबूझ से सांप के मुंह से एक-एक करके गोल्फ की सभी गेंदें सुरक्षित बाहर निकल आईं.

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सोशल मीडिया पर डॉक्टरों की जमकर हो रही तारीफ

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स डॉक्टरों की इस तरकीब और सांप की जान बचाने के उनके तरीके की जमकर सराहना कर रहे हैं.

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा..."डॉक्टरों की सूझबूझ को सलाम, बिना सर्जरी के इतना बड़ा काम कर दिया." वहीं एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा..."बेचारे सांप की तो अच्छी-खासी गलतफहमी हो गई, जिंदगी भर अब गोल चीजों से दूर ही रहेगा." वीडियो को southtexasavianexotics नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 05:59 PM (IST)
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