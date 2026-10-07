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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसालों से टीम इंडिया से बाहर हैं 3 मुस्लिम तेज गेंदबाज, लगातार हो रहा अन्याय!

सालों से टीम इंडिया से बाहर हैं 3 मुस्लिम तेज गेंदबाज, लगातार हो रहा अन्याय!

मोहम्मद शमी, उमरान मलिक और खलील अहमद लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं. जानिए तीनों तेज गेंदबाजों ने अपना आखिरी वनडे और टी20 इंटरनेशनल कब खेला था.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 07 Oct 2026 07:52 PM (IST)
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टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी में नए चेहरों को लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन कुछ पुराने नाम लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. मोहम्मद शमी, उमरान मलिक और खलील अहमद ऐसे ही 3 तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेला है, लेकिन फिलहाल टीम से बाहर हैं. तीनों के आखिरी इंटरनेशनल मैचों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है.

मोहम्मद शमी इन तीनों में सबसे अनुभवी नाम हैं. उन्होंने 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी. शमी ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में खेला था. वहीं उनका आखिरी वनडे 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल रहा. इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था.

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उमरान मलिक कब खेले थे आखिरी बार

अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार के लिए मशहूर उमरान मलिक ने भारत के लिए आखिरी टी20 इंटरनेशनल 1 फरवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. इसके बाद उन्होंने वनडे में भी भारत के लिए खेला. उनका आखिरी वनडे 29 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ था. इसके बाद से वो भारतीय टीम में वापसी नहीं कर सके हैं.

खलील अहमद का आखिरी इंटरनेशनल मैच

खलील अहमद लंबे समय से वनडे टीम से बाहर हैं. उनका आखिरी वनडे 14 अगस्त 2019 को वेस्टइंडीज के खिलाफ था. लेकिन, 2024 में उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में वापसी की और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के बाद श्रीलंका दौरे पर भी खेले. उनका आखिरी टी20 इंटरनेशनल 30 जुलाई 2024 को श्रीलंका के खिलाफ रहा.

तीनों खिलाड़ियों के लंबे समय से टीम से बाहर रहने से चयन को लेकर सवाल जरूर उठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पर ये कहना सही नहीं होगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है. टीम में चयन के पीछे फॉर्म, फिटनेस, प्रदर्शन और टीम की जरूरत जैसे कई वजह होते हैं.

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भुवनेश्वर के बाद इन 3 खिलाड़ियों की टीम इंडिया में हो सकती है वापसी

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
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