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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवंदे भारत के इंजन में रील बनाने पहुंची महिला! लोको पायलट की कुर्सी पर बैठकर बनाया वीडियो

वंदे भारत के इंजन में रील बनाने पहुंची महिला! लोको पायलट की कुर्सी पर बैठकर बनाया वीडियो

Viral Reel in Vandebharat Train cabin: एक्स पर प्रेम भारद्वाज नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए महिला की पहचान सरिता यादव के रूप में की है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Aug 2026 10:08 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स पाने का बुखार इस कदर चढ़ चुका है कि लोग अब देश की सबसे हाई-टेक ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करने लगे हैं. हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष वंदे भारत ट्रेन के 'लोको पायलट के केबिन' के अंदर बैठकर आराम से रील बनाते नजर आ रहे हैं. ट्रेन का यह हिस्सा बेहद सुरक्षित और प्रतिबंधित माना जाता है, जहां आम लोगों का जाना सख्त मना है. इस वीडियो के सामने आने के बाद रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

सरकारी कर्मचारी की पत्नी पर लगा रील बनाने का आरोप

एक्स पर प्रेम भारद्वाज नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए महिला की पहचान सरिता यादव के रूप में की है. आरोप है कि महिला अपने परिवार के साथ वंदे भारत के केबिन में घुसी और लोको पायलट की मुख्य कुर्सी पर बैठकर बारी-बारी से रील शूट की. वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर ने रेलवे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा, "आजकल सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों को रील बनाने का ऐसा चस्का लगा है कि वे आगे-पीछे का कुछ नहीं सोच रहीं." उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस तरह की लापरवाही से ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है.

रेलवे सेवा ने लिया संज्ञान, महिला ने डिलीट किया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट

यह वीडियो वायरल होते ही भारतीय रेलवे के आधिकारिक शिकायत पोर्टल 'रेलवे सेवा' ने इस पर संज्ञान लिया है. रेलवे सेवा ने कमेंट सेक्शन में जवाब देते हुए शिकायतकर्ता से ट्रेन नंबर, तारीख, समय और मोबाइल नंबर जैसी पूरी जानकारी मांगी है ताकि मामले की जांच शुरू की जा सके. इसी बीच, लोगों ने नोटिस किया कि जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से यह रील पोस्ट की गई थी, वह अब गायब हो चुका है. वहां 'पेज नॉट फाउंड' लिखा आ रहा है, जिससे साफ है कि विवाद बढ़ता देख अकाउंट को डिलीट या डीएक्टिवेट कर दिया गया है.

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यूजर्स बोले- 'इंजन में कैसे मिली एंट्री? अधिकारियों पर हो कार्रवाई'

इस घटना को लेकर इंटरनेट पर लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है. यूजर्स का कहना है कि जब ट्रेन के केबिन में लोको पायलट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का जाना मना है, तो आखिर इन लोगों को अंदर जाने की इजाजत किसने और कैसे दी? लोग अब रेल मंत्रालय से मांग कर रहे हैं कि ट्रेन चला रहे कर्मचारियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 10:08 AM (IST)
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