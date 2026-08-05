मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगElderly Couple Cute Video: बुजुर्ग पति ने पत्नी के लिए किया ऐसा काम, वीडियो वायरल

Elderly Couple Cute Video: बुजुर्ग पति ने पत्नी के लिए किया ऐसा काम, वीडियो वायरल

Elderly Couple Cute Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बुजुर्ग पति अपनी पत्नी के लिए खाना लाते दिखे, जिसका प्यार और अपनापन लोगों का दिल जीत रहा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 05 Aug 2026 07:29 AM (IST)
Preferred Sources

Elderly Couple Cute Video: इंटरनेट पर रोजाना प्यार से जूड़े कई सारे क्यूट वीडेयोस वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक क्यूट वीडियो एक बुजुर्ग कपल का सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें भर आई हैं.  यह वीडियो असम की रहने वाली आईटी रिक्रूटर शनाया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में एक बुजुर्ग कपल को एक आम से खाने के पल के दौरान दिखाया गया है, लेकिन इस छोटे से पल ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया है. कैप्शन में शनाया ने लिखा कि इस पल को देखकर उनका दिल भर आया और उन्होंने चुपचाप मन ही मन कामना की कि उनका भविष्य भी अपने पार्टनर के साथ ऐसा ही हो. 

वीडियो में आखिर दिखाया क्या गया?

वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने दोनों हाथों में खाने की दो प्लेटें बड़ी सावधानी से पकड़े हुए दिखाया गया है, जो धीरे-धीरे उस टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां उनकी पत्नी पहले से बैठी हुई हैं. खाना गिरे नहीं इसके लिए वो बहुत छोटे- छोटे कदमों से चल रहा होता है. टेबल तक पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी के सामने प्लेट रखते हैं, उसके बाद अपनी प्लेट टेबल पर रखते हैं. मानो वे एक दूसरे के साथ डेट पर आए हों. इसके बाद वो अपनी पत्नी के सामने वाली सीट पर एक भरी मुस्कान के साथ बैठ जाते हैं, और दोनों चुपचाप साथ बैठकर अपना खाना खाने लगते हैं. शनाया ने बताया कि पति का अपनी पत्नी के लिए प्लेट लाना एक बेहद सामान्य सा  काम था, लेकिन इसमें प्यार और देखभाल इतनी साफ झलक रही थी कि यह देखने वाले हर किसी को भावुक कर गया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by S T O R Y (@shanaa_8297)

यह भी पढ़ेंः थिएटर में किसी ने किया फार्ट, पूरे हॉल में फैल गई बदबू- फिल्म का हीरो भी नाक दबा भागा

लोगों ने कमेंट में जताईं अपनी भावनाएं

इस वीडियो पर लोगों ने दिल खोलकर कमेंट किए और सबसे ज्यादा लोगों ने इसे इंटरनेट का अब तक का सबसे क्यूट वीडियो बताया है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे खूबसूरत रिश्ते को देखकर खुशी के आंसू आ गए और इस कपल ने सच में "कपल गोल्स" हासिल किए हैं. एक अन्य यूजर ने भावुक होते हुए लिखा कि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तो जिंदगी के शुरुआती दौर में ही दुनिया छोड़ जाते हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा कि जरा सोचिए इस कपल ने कितनी बार एक-दूसरे से माफी मांगी होगी और कितनी बार एक ही इंसान से दोबारा प्यार में पड़े होंगे, यही तो असली प्यार की पहचान है जो पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इंसान पर खर्च किया जाता है. कई और लोगों ने भी लिखा कि यह वीडियो एक याद दिलाता है कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते सालों के धैर्य, माफी और रोज एक ही इंसान को चुनने से बनते हैं. ऐसे ही हजारों कमेंट्स एस वीडियो के नीचे देखने को मील रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः अपनों के लिए कोबरा से भिड़ गया टॉमी, लड़ते हुए गंवा दी जान- वीडियो वायरल

Published at : 05 Aug 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Trending Video VIRAL VIDEO Cute Couple Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Elderly Couple Cute Video: बुजुर्ग पति ने पत्नी के लिए किया ऐसा काम, वीडियो वायरल
बुजुर्ग पति ने पत्नी के लिए किया ऐसा काम, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
ट्रेन में खुद का पंखा लेकर पहुंचा शख्स, प्लग इन करते ही हो गया कांड
ट्रेन में खुद का पंखा लेकर पहुंचा शख्स, प्लग इन करते ही हो गया कांड
ट्रेंडिंग
School Teacher Viral Video : क्लास में सोते मिले मास्टर जी, वायरल वीडियो देख लोग हैरान
क्लास में सोते मिले मास्टर जी, वायरल वीडियो देख लोग हैरान
ट्रेंडिंग
Spiderman Helping On Road Crossing: सड़क पर उतरा सुपरहीरो... दौड़ लगाकर आया और संभाल ली व्हीलचेयर 
सड़क पर उतरा सुपरहीरो... दौड़ लगाकर आया और संभाल ली व्हीलचेयर
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर आप मर्द हैं...' तृषा पर स्टालिन के कमेंट पर खुशबू सुंदर का फूटा गुस्सा
'अगर आप मर्द हैं...' तृषा पर स्टालिन के कमेंट पर खुशबू सुंदर का फूटा गुस्सा
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, जानें IMD का अपडेट
इंडिया
आसमान में यात्री उछलकर कैसे छत से टकराए, एयर इंडिया फ्लाइट में हुआ क्या? समझें
आसमान में यात्री उछलकर कैसे छत से टकराए, एयर इंडिया फ्लाइट में हुआ क्या? समझें
स्पोर्ट्स
इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की क्या सजा मिलती है?
इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की क्या सजा मिलती है?
बॉलीवुड
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
झारखंड
JPSC-JSSC विवाद: रघुवर दास का सरकार को खुला पत्र, CM से CBI जांच की मांग
JPSC-JSSC विवाद: रघुवर दास का सरकार को खुला पत्र, CM से CBI जांच की मांग
जनरल नॉलेज
आसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?
आसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?
टेक्नोलॉजी
NAT Type क्या है, कैसे बस एक सेटिंग से बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड?
NAT Type क्या है, कैसे बस एक सेटिंग से बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड?
ENT LIVE
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Embed widget