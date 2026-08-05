बुजुर्ग पति ने पत्नी के लिए किया ऐसा काम, वीडियो वायरल

Elderly Couple Cute Video: इंटरनेट पर रोजाना प्यार से जूड़े कई सारे क्यूट वीडेयोस वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक क्यूट वीडियो एक बुजुर्ग कपल का सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें भर आई हैं. यह वीडियो असम की रहने वाली आईटी रिक्रूटर शनाया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में एक बुजुर्ग कपल को एक आम से खाने के पल के दौरान दिखाया गया है, लेकिन इस छोटे से पल ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया है. कैप्शन में शनाया ने लिखा कि इस पल को देखकर उनका दिल भर आया और उन्होंने चुपचाप मन ही मन कामना की कि उनका भविष्य भी अपने पार्टनर के साथ ऐसा ही हो.

वीडियो में आखिर दिखाया क्या गया?

वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने दोनों हाथों में खाने की दो प्लेटें बड़ी सावधानी से पकड़े हुए दिखाया गया है, जो धीरे-धीरे उस टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां उनकी पत्नी पहले से बैठी हुई हैं. खाना गिरे नहीं इसके लिए वो बहुत छोटे- छोटे कदमों से चल रहा होता है. टेबल तक पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी के सामने प्लेट रखते हैं, उसके बाद अपनी प्लेट टेबल पर रखते हैं. मानो वे एक दूसरे के साथ डेट पर आए हों. इसके बाद वो अपनी पत्नी के सामने वाली सीट पर एक भरी मुस्कान के साथ बैठ जाते हैं, और दोनों चुपचाप साथ बैठकर अपना खाना खाने लगते हैं. शनाया ने बताया कि पति का अपनी पत्नी के लिए प्लेट लाना एक बेहद सामान्य सा काम था, लेकिन इसमें प्यार और देखभाल इतनी साफ झलक रही थी कि यह देखने वाले हर किसी को भावुक कर गया.

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लोगों ने कमेंट में जताईं अपनी भावनाएं

इस वीडियो पर लोगों ने दिल खोलकर कमेंट किए और सबसे ज्यादा लोगों ने इसे इंटरनेट का अब तक का सबसे क्यूट वीडियो बताया है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे खूबसूरत रिश्ते को देखकर खुशी के आंसू आ गए और इस कपल ने सच में "कपल गोल्स" हासिल किए हैं. एक अन्य यूजर ने भावुक होते हुए लिखा कि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तो जिंदगी के शुरुआती दौर में ही दुनिया छोड़ जाते हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा कि जरा सोचिए इस कपल ने कितनी बार एक-दूसरे से माफी मांगी होगी और कितनी बार एक ही इंसान से दोबारा प्यार में पड़े होंगे, यही तो असली प्यार की पहचान है जो पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इंसान पर खर्च किया जाता है. कई और लोगों ने भी लिखा कि यह वीडियो एक याद दिलाता है कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते सालों के धैर्य, माफी और रोज एक ही इंसान को चुनने से बनते हैं. ऐसे ही हजारों कमेंट्स एस वीडियो के नीचे देखने को मील रहे हैं.

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