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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमृत बच्चे को पीठ पर लेकर समुद्र में घूमती रही डॉल्फिन, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू

मृत बच्चे को पीठ पर लेकर समुद्र में घूमती रही डॉल्फिन, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू

ऑस्ट्रेलियाई संरक्षण संगठन 'जियोग्राफ मरीन रिसर्च' ने इस पूरे मामले का ड्रोन फुटेज कैप्चर किया है. इस संगठन के शोधकर्ताओं ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Aug 2026 08:06 AM (IST)
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हिंद महासागर की गहराइयों से मां के असीम प्यार और गहरे दर्द की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने दुनियाभर के लोगों का दिल झकझोर कर रख दिया है. फ्रैगल नाम की एक 'बॉटलनोस डॉल्फिन' अपने दो हफ्ते के मरे हुए बच्चे के शव को करीब 6 दिनों तक अपनी पीठ और सिर पर संभालकर तैरती रही. इस दुखद और भावुक नजारे का ड्रोन व्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स भी भावुक हो गए हैं और अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

मां का दर्द, पहले भी खो चुकी है अपने 4 बच्चों को

ऑस्ट्रेलियाई संरक्षण संगठन 'जियोग्राफ मरीन रिसर्च' ने इस पूरे मामले का ड्रोन फुटेज कैप्चर किया है. इस संगठन के शोधकर्ताओं ने एक बेहद चौंकाने वाला और दुखद खुलासा करते हुए बताया कि फ्रैगल के साथ यह हादसा पहली बार नहीं हुआ है. वह इससे पहले भी अपने 4 बच्चों को खो चुकी है. 5वें बच्चे की मौत के बाद भी वह हिम्मत हारने को तैयार नहीं थी और कई दिनों तक उसे पानी की सतह पर तैरने में मदद करती रही. वैज्ञानिकों के मुताबिक, डॉल्फिन माएं अक्सर अपने मृत बच्चे को खुद से अलग करने के बजाय उसे कई दिनों तक अपनी चोंच या पीठ पर रखकर साथ तैरती हैं.

पूरे समूह ने नहीं छोड़ा साथ, छाया की तरह तैरती रहीं दूसरी डॉल्फिन्स

इस वीडियो का सबसे भावुक करने वाला हिस्सा यह था कि फ्रैगल इस मुश्किल घड़ी में अकेली नहीं थी. उसके डॉल्फिन समूह के दूसरे सदस्यों ने उसे अकेला नहीं छोड़ा. वे पूरे सफर के दौरान फ्रैगल के साथ-साथ तैरते रहे, उसे थोड़ी दूरी पर अपनी जगह दी और उसका पूरा सहारा बने रहे. मरीन बायोलॉजिस्ट्स का मानना है कि डॉल्फिन और व्हेल जैसे जीवों में इंसानों की तरह ही बहुत मजबूत सामाजिक रिश्ते और शोक मनाने की गहरी संवेदनाएं होती हैं.

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सोशल मीडिया पर लोग हुए भावुक, बोले- 'सिर्फ इंसानों का हक नहीं है गम पर'

वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर कमेंट्स का सैलाब आ गया. हजारों लोगों ने मां के इस निस्वार्थ प्यार पर अपने विचार शेयर किए. एक यूजर ने लिखा, "यह इस बात का सबूत है कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं और वे मौत के दर्द को बखूबी समझते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उसके पूरे ग्रुप ने उसका साथ नहीं छोड़ा. डॉल्फिन वाकई बेहद कमाल के जीव हैं." वहीं एक तीसरे यूजर ने कहा, "यह देखकर आंखें नम हो गईं. दुख और शोक सिर्फ इंसानों की बपौती नहीं है, जानवर भी इसे गहराई से महसूस करते हैं."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 08:06 AM (IST)
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