Train Track Stunt Viral Video : सामने आ रही थी ट्रेन, पटरी पर स्टंट करने लगा छपरी; वीडियो वायरल
Train Track Stunt Viral Video : इस वायरल वीडियो में एक युवक रेलवे ट्रैक पर बेहद खतरनाक स्टंट करता नजर आता है. उसका यह अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए.
Train Track Stunt Viral Video : ट्रेन से जुड़े हादसों और खतरनाक स्टंट के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कई लोग कुछ सेकंड में फेमस होने या वायरल होने के चक्कर में अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं. इन दिनों भी ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस वायरल वीडियो में एक युवक रेलवे ट्रैक पर बेहद खतरनाक स्टंट करता नजर आता है. उसका यह अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए. वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर जमकर अपनी राय दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इस तरह की हरकत को गलत बताते हुए कहा कि कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है.
ट्रेन आते ही पटरी पर उतर गया युवक
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आगे बढ़ती हुई नजर आती है. तभी एक युवक ट्रेन को आता देखकर प्लेटफॉर्म से नीचे रेलवे पटरी पर उतर जाता है. इसके बाद जैसे-जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, युवक भी ट्रेन के सामने रिवर्स अंदाज में पूरे एटीट्यूड के साथ चलता हुआ दिखाई देता है. कुछ पल तक वह इसी तरह ट्रेन के सामने चलता रहता है.
रिवर्स मैजिक देखकर मज़ा तो आया 😄 लेकिन भाई ट्रेन की पटरी कोई स्टंट करने की जगह नहीं है।— Taslim Bano (@taslimbano5010) August 3, 2026
एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है अपनी और अपनों की जिंदगी की कीमत समझिए।
स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए! pic.twitter.com/Ol6fgOobdA
ट्रेन बिल्कुल पास पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया
वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि जैसे ही ट्रेन युवक के बिल्कुल करीब पहुंचती है, वह तुरंत वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगता है. इसके बाद वीडियो यहीं खत्म हो जाती है.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस तरह के स्टंट को गलत बताया. एक यूजर ने लिखा, देश ऐसे ही नमूनों से परेशान है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ये सब गलत काम करते रहते हैं. साथ ही एक अन्य यूजर ने कहा, जिंदगी अनमोल है, ऐसे स्टंट में इसे खराब नहीं करना चाहिए. वहीं एक यूजर ने लिखा, वीडियो बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बिल्कुल सही नहीं है. स्टंट का रोमांच कुछ पल का होता है, लेकिन नुकसान जिंदगी भर का हो सकता है. कुछ यूजर्स ने लिखा, वीडियो रिवर्स है.
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